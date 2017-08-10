В Москве создают нейросеть для оплаты ЖКУ

В Москве планируется создать электронный сервис на основе нейронных сетей для оплаты ЖКУ. Столичный департамент информационных технологий работает над алгоритмом, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик, говорится на сайте мэрии Москвы.

Планируется, что такой сервис появится до конца года. Для этого нейросеть должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков горячей и холодной воды. ИТ-ведомство просит горожан принять участие в эксперименте и отправлять свои фото с показаниями приборов учета на страницу проекта.

«Для обучения нейросети нужно как минимум 10 000 фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся», — рассказал советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров (цитата по сайту мэрии).

После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки. Если процент ошибок останется высоким, системе покажут дополнительные фотографии.

В результате, по словам Андрея Белозерова, на базе этой нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную. Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в Единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов.

Адресные приглашения принять участие в эксперименте получат более 50 000 активных пользователей городских сервисов и порталов. Сегодня нейросети уже применяются в программном обеспечении беспилотных автомобилей, системах распознавания лиц, популярных приложениях для редактирования фотографий, где есть различные фильтры.