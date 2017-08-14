Размеры мусорных полигонов Подмосковья определят из космоса

Действующие и закрытые мусорные полигоны в Московской области проверят с воздуха, сообщаетcя на сайте минэкологии Подмосковья.

По заказу минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе. Работы будет проводить ООО «Геоинформ+». Сфотографировать предстоит 40 действующих и закрытых в разные годы объектов размещения отходов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, которые приводятся в сообщении, после изучения снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе 3 км от каждого объекта с тем, чтобы оценить риски возможного распространения загрязняющих веществ.

Это также необходимо для актуализации информации о состоянии полигонов, в том числе для того, чтобы определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации.

Данные съемки по условиям контракта должны поступить до 22 сентября.