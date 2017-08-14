Часы на башне Биг-Бен в Лондоне смолкнут на четыре года

Часы на башне Биг-Бен в Лондоне не будут звонить в течение четырех лет, пока в башне будет проходить ремонт. Об этом говорится на сайте парламента Великобритании.

Часовой колокол весом 13,7 т звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Традиция нарушалась в 1983-1985 гг. в рамках предыдущей крупномасштабной программы реконструкции.

Последний раз часы на Биг-Бене прозвонят 21 августа. Затем колокол будет остановлен до 2021 г. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность рабочих.

«То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни. Ремонтные работы обеспечат сохранность часов на долгие годы», — заявил Хранитель больших часов (Keeper of Great Clock) Стив Джаггс, слова которого приводятся в сообщении парлемента.

«Великие часы» управляются специальным викторианским часовым механизмом. Чтобы остановить колокола, ударные молотки будут заблокированы, а колокол отключен от механизма часов. Таким образом, часы будут продолжать отсчет времени, но уже молча.

В рамках реконструкции «великие часы» будут демонтированы по частям. Четыре циферблата будут тщательно очищены, отремонтированы стекла, рама из чугуна обновлена. Также будут удалены и отреставрированы стрелки.

Однако для того, чтобы лондонцы по-прежнему могли устанавливать время согласно главным часам на Биг-Бене, один циферблат будет постоянно виден на всех этапах работ. Поскольку сам механизм часов будет временно выведен из строя, современный электрический двигатель будет вращать часовые стрелки до тех пор, пока часы не будут восстановлены.

Ремонт башни пройдет отдельно от реконструкции всего здания парламента, которому в нынешнем состоянии может грозить разрушение. Власти Великобритании пока не согласовали проект реконструкции Вестминстерского дворца, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов ($7,4 млрд). Высокая стоимость объясняется сильным износом здания и всех инженерных систем. Как сообщалось, работы займут от пяти до восьми лет. Вероятнее всего, ремонт начнется не раньше 2020 г. Сейчас на поддержку здания в относительно рабочем состоянии ежегодно тратится около $50 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость ремонта часов Биг-Бен на башне Вестминстера составит 29 млн фунтов стерлингов.