Кипрская недвижимость привлекает британцев

Кипр занял седьмое место в списке европейских стран, где британцы хотели бы поселиться или приобрести второй дом. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные сайта по поиску недвижимости Rightmove. Ежемесячно от британцев на сайт поступает почти 190 000 запросов о поиске недвижимости на Кипре, причем из них почти 76 000 в Пафосе и около 20 000 в Лимасоле. Кроме того, самая высокая средняя запрашиваемая цена в Лимасоле – 329 431 евро, а самая низкая в районе Фамагусты – 127 855 евро.

Самой привлекательной европейской страной для жителей Великобритании является солнечная Испания, по данным Rightmove. На нее приходится более 2,5 млн запросов в месяц. Целиком десятка наиболее популярных у британцев стран выглядит следующим образом: Испания, Франция, Италия, Португалия, Ирландия, Греция, Кипр, Германия, Мальта и Турция.