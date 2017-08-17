Росстат: жилищное строительство в России в январе – июле упало на 10,4%

В России в июле 2017 г. было построено 5,4 млн кв. м жилья, что на 5,6% меньше показателя июля 2016 г., сообщил Росстат. В июне падение жилищного строительства составило 6,6%, в мае — 2,5%, в апреле — 11,4%, в марте — 9%, в феврале —17%, в январе — 21,6%.

В целом за январь - июль 2017 г. было построено 33,4 млн кв. м жилья, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. По скорректированным данным Росстата, в 2016 г. было построено 80,2 млн кв. м жилья, что на 6% меньше, чем в 2015 г.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в июле 2017 г. составил 623,2 млрд руб., или 107,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - июле 2017 г. — 3 трлн 86,1 млрд руб., или 101,6%.