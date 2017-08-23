Дома на дорогой земле в Ростове-на-Дону могли специально поджечь

Эксперты нашли подтверждение версии умышленного поджога на месте крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, очагов возгорания могло быть несколько, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительной версии, основная причина пожара — умышленное занесение посторонних источников зажигания в нескольких местах. Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверяются и сообщения жителей сгоревших домов о «черных риэлторах», которые якобы выходили на них с требованием продать землю и угрожали проблемами в случае, если владельцы домов не согласятся на предложенные условия. Сгоревшие дома находятся на одних из самых дорогих земельных участков в городе.

«Также устанавливаются обстоятельства нескольких пожаров, которые ранее произошли в районе крупного возгорания», — уточнил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает на данный момент официальным подтверждением данной информации.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в 12:52 мск в понедельник. В 13:21 мск во вторник было объявлено о полной ликвидации пожара.

За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. Один человек найден погибшим. К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших.

Сгорели более ста домов на площади 10 000 кв. м. Более 560 ростовчан лишились жилья в результате пожара. Местные власти пообещали рассмотреть возможность выделения жилищных сертификатов погорельцам.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту пожара в центре Ростова-на-Дону по ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, что версия поджога будет отработана самым серьезным образом.

Ранее начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков сообщал, что «основная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания», однако он уточнил, что перенос огня в разные места произошел из-за сильного ветра.