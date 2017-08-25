Власти Москвы разрабатывают объездную дорогу вокруг Троицка

Объездная транзитная дорога может быть построена вокруг Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы уже прорабатываем градостроительную документацию, смотрим, где может пройти объездная дорога города Троицка», — сказал Хуснуллин.

По его словам, необходимость такой трассы объясняется напряженным автомобильным движением внутри и плотным трафиком Троицка. Глава стройкомплекса подчеркнул, что главная транспортная проблема новых округов заключается в нехватке поперечных дорожных связей между радиальными магистралями.

«Именно поэтому уже ведется строительство семи таких автодорог общей протяженностью 73 км, двух путепроводов через железную дорогу и проектируется еще восемь трасс общей протяженностью 64,75 км», — добавил Хуснуллин.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что до 2020 г. из средств городского бюджета ежегодно будет выделяться от 60 до 70 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры новой Москвы.

Генеральным планом развития новой Москвы до 2035 г. предусмотрено строительство 1157 км дорог со 107 развязками.