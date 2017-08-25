Минприроды разрешило частично застраивать зеленые зоны вокруг мегаполисов

Через лесопарковые «зеленые пояса» вокруг крупных российских городов будет разрешено проводить автомобильные дороги и ж/д пути, а также строить там туристические объекты, здравницы и школы, следует из приказа Минприроды России.

Документ, регулирующий особенности использования и охраны лесов, расположенных в лесопарковых «зеленых поясах», 23 августа был зарегистрирован в Минюсте.

В соответствии с документом, создание объектов капитального строительства в «зеленых поясах» будет запрещено, но предусматривается целый ряд исключений. В частности, там разрешается прокладывать автомобильные дороги и железнодорожные линии, линии связи, возводить гидротехнические сооружения, а также строить объекты здравоохранения, образования и физкультурно-туристические комплексы.

Тем не менее, в «зеленых поясах» будет запрещено размещать радиоактивные отходы, устраивать свалки и скотомогильники, организовывать добычу полезных ископаемых (кроме лечебных вод и грязей), организовывать там фермы, склады ядохимикатов и минеральных удобрений.

С 1 января этого года в России вступил в силу закон о «зеленых поясах» — он предусматривает возможность создания вокруг крупных городов охраняемой лесопарковой зоны, где, в частности, запрещена вырубка деревьев. Особенности лесопользования на таких территориях должны были быть определены актом Минприроды.

На этапе подготовки закона о «зеленых поясах» создание «зеленого щита» предполагалось только в Московском регионе — вокруг столицы, однако впоследствии было решено распространить такую инициативу и на другие российские города и регионы. По сообщению Минприроды, решения о создании «щитов» уже приняли Тюменская, Волгоградская, Брянская, Воронежская, Владимирская области. Кроме того, «зеленый пояс» уже действует в Смоленской области — его площадь составляет 3,8 млн кв. м.