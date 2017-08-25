На Зубовской площади начали перестройку бывшего здания АТС под гостиницу

Реконструкция комплекса зданий бывшей автоматической телефонной станции (АТС) началась на Зубовской площади, сообщается на сайте Мосстройкомплекса.

Сейчас на участке расположены пустующие стр. 1 и 3, из которых все техническое оборудование АТС и административные помещения были перенесены в стр. 2 - оно располагается параллельно ул. Тимура Фрунзе и замыкает внутренний двор бывшего комплекса.

«Проект гостиницы на Зубовской площади предполагает реконструкцию зданий АТС с частичным разбором и воссозданием 3-5-7-этажного комплекса. Объемно-пространственная композиция с внутренним двором будут сохранены», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов (цитата по сайту Мосстройкомплекса). Общая площадь здания составит 10 700 кв. м.

Под комплексом появится двухуровневая парковка. В гостинице будет 119 номеров. Весь первый этаж (кроме части вдоль Дашкова пер.) будет общественной зоной, предполагается увеличить его высоту до 5,25 м. Здесь будут общедоступные лобби, ресторан, бар. Для главного входа будет использоваться существующий вход в здание со стороны площади.

Главное 4-7-этажное здание АТС, выходящее на Зубовскую площадь, построено в 1939 г. архитектором К.И. Соломоновым. Этот объект занимает целый квартал, ограниченный Зубовской ул., Дашковым переулком и ул. Тимура Фрунзе.