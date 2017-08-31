МЧС опровергло информацию о возгорании в Московской хоральной синагоге

Приготовление еды на кухне приняли за пожар в Московской хоральной синагоге в центре города, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожара по адресу: Б. Спасоглинищевский переулок, дом 10, не было. Был процесс приготовления пищи на кухне», - рассказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Московскую хоральную синагогу эвакуируют из-за возгорания на крыше здания. «Поступила информация о возгорании на крыше синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке», - сказал собеседник агентства.