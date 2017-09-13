Минимальная ставка аренды квартиры в Москве за лето выросла на почти на четверть

В сентябре самая низкая ставка аренды квартиры составляет 21 000 руб. в месяц – с мая этого года она повысилась на 4 000 руб., говорится в сообщении компании «ИНКОМ-Недвижимость». Таким образом за лето самая низкая ставка найма квартиры в Москве выросла на 23,5%.

По данным компании, в сентябре за 21 000 руб. в месяц предлагалось снять однокомнатную квартиру на 5-м этаже 22-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Чуть дороже - 21 700 руб. в мсяц стоит аренда «однушки» в пятиэтажки на 5-м этаже в 10 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки». В квартире выполнен косметический ремонт, в наличии минимальный набор мебели.

А обоих вариантах в наличии минимальный набор мебели.

Ранее компания Миэль отмечала, что в августе 2017 г. на рынке аренды дешевых квартир в Москве произошел более чем двукратный рост – на 111%, по сравнению с июлем 2017 г. Последний раз такой высокий спрос эксперты фиксировали летом 2012 г. Превышение спроса над предложением в августе составило 129%.

«Максимальный спрос и максимальное предложение квартир в августе 2017 года наблюдались в ценовом диапазоне от 25 000 до 40 000 руб в месяц. В этом ценовом диапазоне спрос превысил предложение в 2,5 раза», – рассказала Мария Жукова, директор компании «МИЭЛЬ-Аренда».

По ее данным, на квартиры с минимальными ставками аренды - до 25 000 руб в месяц составил 17,4%