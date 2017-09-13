Эксперт: жители Краснодара лучше обеспечены складами, чем в Москве

Краснодар обошел Москву по обеспеченности складскими помещениями. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

По данным компании, на конец августа в столице Кубани насчитывалось 700 кв. м складов на 1000 жителей, в Москве – 600 кв. м, а в Санкт-Петербурге – 400 кв. м

При этом Краснодар входит в тройку городов с самым низким уровнем вакансий – там пустует лишь 3,6% складов. В то время как в начале 2016 г. в городе были свободны свыше 30% помещений. Самый высокий уровень вакансий на сегодняшний день зафиксирован в Челябинске (37%).

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли компании Knight Frank Владислав Рябов объясняет успех Краснодара тем, что в крае активно развивается агрокомплекс, который требует расширения складских площадей. Также город имеет удачное местоположение, через него распределяются грузопотоки из Новороссийска и центральной России по всему черноморскому побережью.

Общий объем предложения складов в городах-миллионниках России на конец августа 2017 г. составил 21,5 млн кв. м. Основной их объем сконцентрирован в Москве (60%), на регионы приходится 25% предложения и 15% - на Санкт-Петербург.

По словам Рябова, в городах-миллионниках наблюдается дефицит качественных складов, но девелоперы не спешат строить там крупные объекты, опасаясь, что они будут пустовать.