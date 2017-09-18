В новостройках Москвы продается почти 18 000 дорогих квартир

К началу сентября на рынке новостроек Москвы в продаже находится 17 904 квартиры в сегментах бизнес- и премиум-классов. Квартиры продаются в составе 108 проектов (229 корпусов). Общая площадь всех квартир – 1 460 440 кв. м. Такие данные приводят эксперты компании «БЕСТ-новострой».

За прошедший август на столичный рынок новостроек бизнес- и премиум-класса вышло три новых жилых комплекса. Появление в продаже новых объектов по низким стартовым ценам снизил среднюю стоимость «квадрата» жилья в этих сегментах – коррекция составила 2%.

Таким образом, по данным «БЕСТ-новостроя» на конец августа 2017 г., средний уровень цен в новостройках премиум-класса составил 452 000 руб. за 1 кв. м, а в проектах бизнес-класса – 228 000 руб. за 1 кв. м. При этом средний бюджет покупки премиальной квартиры на сегодняшний день составляет 50,2 млн руб. ( минус 6% относительно июля 2017 г.), а в бизнес-классе – 18,1 млн руб. ( минус 2%). Наиболее востребованными остаются двухкомнатные квартиры, на их долю приходится 36% заявок. Интерес к трехкомнатным и однокомнатным практически одинаков – первые востребованы у 26% покупателей, вторые – у 28%. А вот студии и многокомнатные квартиры покупают мало – на них приходится всего 5% сделок.