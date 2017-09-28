Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии

Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче образовательной лицензии. Об этом сообщила представитель университета Алла Самолетова. По ее словам, электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии поступило сегодня.

«Мы сожалеем, что решение контролирующего ведомства принято без учета позиции университета в отношении акта проверки соответствия лицензионным требованиям от 22.09.2017. Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений. Надеемся, что Рособрнадзор все же представит разъяснения и конкретизирует свою позицию. Университет готовит новое заявление на предоставление лицензии и готов учесть конкретные замечания регулятора, если таковые поступят. Университет по-прежнему надеется на получение лицензии в срок; с нашей стороны для этого будет сделано все необходимое», - сообщает пресс-служба университета.

«После получения отказа университет вправе повторно подать документы на получение лицензии. В этом случае наличие предусмотренных законодательством и образовательными стандартами условий для ведения образовательной деятельности будет повторно проверено комиссией в ходе выездной проверки», - сообщила пресс-служба Рособрнадзора.