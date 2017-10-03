«Лента» хочет продать 12 участков земли за 950 млн рублей

Торговая сеть «Лента» решила продать 12 земельных участков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организатора торгов – Российский аукционный дом. Аукцион намечен на 6 декабря, участки выставлены на торги отдельными лотами. Их общая стоимость – 950 млн руб.

Из выставленных на продажу участков 11 предназначены для строительства объектов торговли, а еще на одном есть объект незавершенного строительства с правами аренды земельного участка. Все участки находятся в крупных городах или на прилегающих городских территориях, на первой линии крупных автомагистралей. Некоторые участки расположены вблизи от гипермаркетов «Лента», цитирует «Интерфакс» коммерческое предложение ритейлера.

Самый крупный лот находится в Челябинске: это недостроенный многофункциональный торговый центр, расположенный на участке площадью 54 300 кв. м. Начальная цена лота – 295 млн руб. Остальные выставленные на торги участки расположены в Московской области (площадь – 68 100 кв. м, начальная цена – 210 млн руб.), Липецке, Ульяновске, Краснодаре, Таганроге, Ростовской области, Новосибирске, Новокузнецке и Омске. Участки предназначены для размещения жилых домов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административных и складских комплексов. Площадь участков позволяет планировать и реализовывать крупные проекты, сообщил организатор торгов.