Сезон фонтанов в Москве завершен из-за холодов

Сезон работы столичных фонтанов 2017 года завершен с учетом наступившей холодной погоды, сообщил сегодня заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов, которые были излюбленным отдыхом москвичей и гостей столицы, остановлена», - сказал Бирюков журналистам во вторник.

После завершения работы фонтаны ставят на консервацию, из установок сливают воду, очищают их от мусора, проверяют работу насосов и проводят другие необходимые работы.

Сезон фонтанов в Москве в этом году официально открылся 29 апреля. В 2016 г. фонтаны прекратили работать 1 октября, в 2015 г. - 6 октября. Решение об их отключении принимаются в связи с погодными условиями.

Сейчас в столице почти 600 фонтанных установок, порядка 60 из них, самых крупных, эксплуатирует ГБУ «Гормост», остальные находятся в ведении других организаций, в том числе коммерческих. Московские фонтаны в сезон работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным - до полуночи.