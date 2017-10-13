Более 2 млрд рублей получил бюджет от регистраций сделок с недвижимостью в Москве

Отчисления управления Росреестра по Москве в федеральный и столичный бюджеты составили 2,3 млрд руб. с января по сентябрь 2017 г., что на на 24,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 г. (1,8 млрд руб.). Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом в федеральный бюджет было перечислено 1,7 млрд руб., а в городской –529 млн руб., что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года.

«Рост бюджетных перечислений московского Росреестра связан с увеличившимся количеством заявлений на регистрацию прав. В свою очередь существенный рост финансовых поступлений в казну Москвы является прямым следствием работы центров "Мои документы": чем больше жителей и индивидуальных предпринимателей столицы обращаются за госуслугами именно в МФЦ, тем большая часть госпошлин – по закону, ровно половина общего объема – перечисляется непосредственно в бюджет города», — прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.