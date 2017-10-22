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Три станции фиолетовой ветки метро в Москве закроют на неделю с 28 октября

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

«Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5.30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Также можно будет бесплатно доехать до центра на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и «Косино».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок Кожуховской линии метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» могут запустить для пассажиров в мае 2018 г.