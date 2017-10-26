«Лахта центр» введут в эксплуатацию осенью 2018 года

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Структуры «Газпрома» забрали из «Открытия» 3 млрд рублей после первых слухов

Группа «Газпрома» забрала из банка «Открытие» до 3 млрд руб. еще до официального признания проблем банка. Это «Интерфаксу» рассказал начальник департамента 839 (казначейство) «Газпрома» Александр Душко.

По его словам, у «Газпрома» в банке был счет, вложений там нет, счет сейчас не используется и ни разу не использовался. Компания ждет, когда Банк России восстановит экономические показатели санируемого банка.

Счет в «Открытии» «Газпром» открыл около года назад, оценив «достаточно интересные ставки». «Но мы им не пользовались в силу того, что было понижение ставки ЦБ - появились интересные условия банков, в которых у нас были ранее открыты счета, и мы пользовались теми банками, которые есть», - рассказал менеджер.

Забрать деньги из «Открытия» дочерним структурам «Газпром» предложил еще «до публикаций». «Мы же мониторим ситуацию, и мы же знали, что есть определенные сложности. Когда только по рынку пошли те или иные слухи, мы начали внимательно смотреть. И на финансовом комитете приняли решение предложить всем нашим дочерним структурам закрыть все счета и забрать остатки. Там было немного. Когда мы принимали решение, там было до 3 млрд руб. Много мелких, дочерних, внучатых предприятий, «Востокгазпром», - цитирует «Интерфакс».

Комментируя просьбы временной администрации «Открытия» к крупным клиентам банка оставить средства на счетах, Душко отметил: «Просить могут, но каждая бизнес-структура принимает для себя решение самостоятельно. Мы приняли решение - когда поднимутся экономические показатели. У нас просто методологически так определено. Мы на финансовый комитет выносим только тот банк, у которого есть определенные нормативы, которые нас устраивают. После этого принимается коллегиальное решение, что мы можем размещаться».

По словам Душко, существует не так много банков, в которых открыты счета «Газпрома». Он напомнил, что у компании есть методика для размещения денег. «Есть распоряжение ЦБ, по которому определен перечень банков, с которыми есть разрешение работать на территории Российской Федерации. Дальше есть реестры, списки банков, имеющих право открывать спецсчета - например, для оборонки, есть значимые для РФ банки (каждый месяц обновляется список). Исходя из той методики, по которой мы определяем некий рейтинг этого банка. Мы смотрим, насколько он устойчив, мы имеем возможность какие-то свободные средства там размещать, работает ли этот банк с нашими партнёрами - подрядными организациями - принимается решение на финансовом комитете и в том или ином банке открывается счёт», - объяснил руководитель казначейства «Газпрома».