Недвижимость

Новости

Власти хотят ограничить высоту частных жилых домов в России 20 метрами

Правительство РФ предложило ограничить высоту индивидуальных жилых домов 20 метрами и тремя этажами, сообщил журналистам по итогам заседания кабмина министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает «Интерфакс».

Он отметил, что такая мера нужна для того, чтобы под видом ИЖС недобросовестные застройщики не возводили высотные жилые дома, привлекая для этого средства дольщиков.

«У нас этим законом устанавливаются единые требования к параметрам и строительству объектов ИЖС. Его предлагается определить как отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше трех и высотой не более 20 м, не состоящий из квартир или блок-секций», — сказал министр (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что если гражданин решил построить дом площадью менее 500 кв. м, ему достаточно уведомить об этом местную администрацию, а затем сообщить об окончании работ. Если же площадь объекта будет превышать 500 «квадратов», потребуется оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.

Кроме того, губернаторов в регионах со следующего года могут обязать лично подписывать заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов требованиям техрегламентов и проектной документации, поскольку одной из причин появления обманутых дольщиков в регионах является ненадлежащий контроль за стройками со стороны местных властей, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Минстроя.