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АИЖК привлекло 10 млрд рублей на рынке облигаций для покупки офисов в «Москва-сити»

Ведомости
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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 31 октября закрыло книгу заявок на биржевые облигации общим объемом 10 млрд руб.

По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год. Ставка «является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года», говорится в сообщении агентства. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок погашения – 1 год. Организаторами выступили Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Спрос на облигации среди инвесторов высокий, прокомментировал «Ведомостям» представитель АИЖК. По его словам, заявки поступили от банков, управляющих компаний, инвестиционных и страховых компаний, частных инвесторов. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд руб.

Привлеченные средства АИЖК использует на покупку помещений ММДЦ «Москва-сити» (Башня 2) в рамках переезда федеральных министерств. В офисы, выкупленные АИЖК, планируют переехать чиновники Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи. Переселить чиновников в «Москва-сити» поручил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне 2017 г. Площади понадобились в связи с неэффективным использованием старой недвижимости. Если проект по переселению чиновников окажется удачным, то в деловой центр «Москва-сити» могут перебраться и другие министерства.

Размещение бумаг предварительно назначено на 8 ноября.

Политика
Новости

Граница Крыма с Украиной закрыта по техническим причинам

Ведомости
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Пропускные пункты на границе Крыма с Украиной закрыты с ночи на среду, сообщили в погрануправлении ФСБ России. «С ночи все пункты пропуска временно не осуществляют пропуск по техническим причинам», - сказали ТАСС в ведомстве, не уточнив суть технических причин.

На севере Крыма три пункта пропуска через границу - «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». Закрытие пропуска в Крым для автомобилей с 1 подтвердила Госпогранслужба Украины. Однако «по причине довольно низкого пасажиро-транспортного потока», скоплений автомобилей и очередей граждан на переходах нет.

Накануне на Южном берегу Крыма близ Алушты были повреждены два газопровода и опора ЛЭП. «Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов ЮБК, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», - написал сегодня в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов пообещал, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение – в течение суток.

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Политика
Новости

«Фонтанка» сообщила об уходе руководителя питерского штаба Навального

Ведомости
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Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Полина Костылева ушла со своей должности после серии конфликтов, пишет «Фонтанка». Об этом изданию сообщила сама Костылева, переадресовав все вопросы руководителю федерального штаба Навального Леониду Волкову.

Исполняющим обязанности руководителя питерского штаба Навального стал юрист организации Денис Михайлов. Комментариев Волкова и Навального пока не последовало.

Костылева возглавила петербургский штаб в феврале этого года. С ее именем связано несколько скандалов - в частности, зимой ее критиковали за конфликт с известным в Петербурге активистом Федором Грудиным, а недавно - за объявление несанкционированного митинга 7 октября согласованным. Это дало повод спикеру заксобрания Вячеславу Макарову обвинить штаб Навального в подстрекательстве и «бросании детей под дубинки».

Костылеву привлекли к административной ответственности за нарушение порядка организации митинга и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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Политика
Новости

Повреждение второго газопровода в Крыму связали с диверсией

Интерфакс/Ведомости
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Второй газопровод поврежден в Крыму, возможна диверсия, сообщил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов. «Еще один газопровод поврежден, в районе села Запрудное. Где-то 1500 человек без газа», - сказал Тарасов в среду. На вопрос о возможности диверсии он ответил утвердительно. По его оценке, поврежденный газопровод восстановят до вечера.

Информацию о повреждении второго газопровода подтвердили и в ГУ МЧС по Крыму. Село Запрудное находится в 14 км от Алушты.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о внешнем повреждении другой линии газопровода вблизи Алушты в Крыму. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. «Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии», - говорится в сообщении. Без газа остались примерно 3000 человек.

Как отмечали третью годовщину присоединения Крыма

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Политика
Новости

Прокуроры объяснили домашний арест Манафорта наличием у него трех загранпаспортов

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У бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта оказалось три действующих загранпаспорта с разными номерами. За десять лет он подал 10 заявлений о получении новых загранпаспортов, следует из представленных суду материалов офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США. Об этих материалах сообщают CNN и Washington Post.

Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс стали первыми официальными обвиняемыми по делу о российском вмешательстве. Поскольку оба имеют репутацию активно путешествующих и богатых людей, суд 30 октября поместил их под домашний арест, чтобы исключить возможность бегства. 31 октября офис Мюллера представил суду полные данные о том, что на допросе обвиняемые сообщили о своих поездках за последние несколько лет. По мнению прокуроров, эти данные подтверждают, что есть риск, что обвиняемые могут покинуть страну. Манафорт предлагал отпустить его под залог в $10 млн, Гейтс - в $5 млн.

В 2017 г. Манафорт ездил в Мексику, Китай и Эквадор с телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и пользовался в поездках чужим электронным почтовым ящиком, следует из документов.

В прошлом году он побывал в Дубае, Канкуне, Панаме, Гаване, Шанхае, Мадриде, Токио и на Больших Каймановых островах. Манафорт и Гейтс часто летают на Кипр. Прокуроры связывают вероятность побега не только со склонностью обвиняемых активно путешествовать, но и с грозящими им тюремными сроками.

Прокуроры также отмечают сложность в оценке финансового состояния Манафорта, поскольку он представлял разную информацию в разных декларациях и отчетах. Так, в марте 2016 г. он указал в одном документе, что у него активы на $42 млн, в мае 2017 г. - на $136 млн, а в августе указал в разных справках $28 млн и $63 млн. Разные оценки своего имущества представлял и Гейтс.

Получить комментарий у адвоката Манафорта Кевина Даунинга Washington Post не смогла. В понедельник он говорил в суде, что его клиент не согласен с прокурорскими оценками его имущества и не хочет, чтобы они публиковались.

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Бизнес
Новости

Китайские фонды и РФПИ объявили о покупке 16,1% Eurasia Drilling

Прайм/Ведомости
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Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), фондов Ближнего Востока и China-Eurasian Economic Cooperation Fund (CEF) сегодня объявил о покупке 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling.

«РКИФ и CEF договорились об укреплении сотрудничества... и, в качестве первого шага, объявили о присоединении CEF к консорциуму международных инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и ведущих фондов Ближнего Востока, приобретающих 16,1% пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC)», - говорится в сообщении.

Соглашение подписали руководители РКИФ и CEF во время государственного визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее источник «Интерфакса» оценивал ее в «десятки миллионов долларов».

ФАС России продолжает рассматривать заявление американской Schlumberger о покупке 51% EDC - антимонопольная служба потребовала от нее гарантий работы EDC под санкциями. Цена покупки не раскрывалась, а эксперты оценивали контрольный пакет компании в $1,9 млрд. На EDC приходится около 20% рынка бурения в нефтегазовом секторе России.

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Технологии
Новости

Вступил в силу закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры

Ведомости
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С 1 ноября вступил в силу закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в России информации. Владельцам таких сервисов и поисковых систем закон предписывает ограничивать доступ к такой информации. Им дается три дня для ограничения доступа через предлагаемые технические средства и программы к запрещенным сайтам. Список запрещенных ресурсов будет вести Роскомнадзор.

31 октября это ведомство по просьбам операторов связи опубликовало требования к способам ограничения доступа к информационным ресурсам. В Роскомнадзоре считают, что сформулированные требования «направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов и позволяют операторам связи максимально эффективно и с наименьшими издержками исполнять нормы закона об ограничении распространения запрещенной информации в интернете». Операторы связи будут ограничивать доступ к такой информации с помощью готовых аппаратно-программных комплексов DPI, с помощью закупки услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи либо с помощью свободно распространяемых комплексов анализа и фильтрации трафика. Закон им предстоит выполнять по обращению в Роскомнадзор МВД или ФСБ с требованием о блокировке.

Анонимайзеры Роскомндазор обещает блокировать за отказ блокировать запрещенную информацию.

Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например в банковской деятельности.

Также 31 октября Роскомнадзор сообщил, что завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями в связи со вступлением этого закона в силу. Сотрудники ведомства тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка. «В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс. Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек», - говорится в сообщении ведомства.

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Политика
Новости

СМИ узнали содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке

Ведомости
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В кабине грузовика, который был направлен на людей на Манхэттене, обнаружена записка о том, что это нападение было посвящено «Исламскому государству», сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на источники. Днем 31 октября грузовик съехал с проезжей части и погнал по велосипедной дорожке, сбивая пешеходов и велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, еще 11 получили травмы. Водителя грузовика ранили полицейские, он задержан и доставлен в больницу. Оставленная им записка была написана по-английски, говорит источник телекомпании.

Установлено, что совершил нападение 29-летний житель Тампы узбекского происхождения Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. В США он живет с 2010 г. Грузовик Home Depot он взял напрокат.

По словам очевидцев, водитель грузовика кричал «Аллах акбар», утверждают источники CNN в силовых структурах. После столкновения с автобусом он вышел из кабины, достал оружие - и тут в него начали стрелять полицейские. Затем на месте происшествия были обнаружены ружье для пейнтбола и травматический пистолет.

Задержанного уже прооперировали, сообщает CNN. До операции полицейские успели с ним поговорить, что они сообщил, неизвестно.

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Политика
Новости

Американские военные объяснили сбор биоматериалов россиян

ТАСС/Ведомости
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Заявка медицинского центра ВВС США о закупке биоматериалов из России была связана не с интересом исследователей к конкретной стране. Исследование они начинали на закупленных биоматериалах, которые были взяты у людей российского происхождения, для продолжения работы им потребовались новые образцы похожей генетики. Это ТАСС объяснила сотрудник пресс-службы ВВС США Энн Стефанек. Похожие объяснения «РИА Новости» дал представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни. 30 октября проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

Предварительная заявка ВВС США на приобретение образцов синовальной (суставной) жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятых в России у представителей европеоидной расы, была размещена 2 июня. Заказчиком была названа 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики, сообщает ТАСС. 18 июля в заявке было уточнено, что образцы материалов должны были быть взяты именно у россиян, а не у украинцев. По словам Стефанек, образцы просил медцентр, проводящий скелетно-мышечное исследование, призванное выявить различные биомаркеры, связанные с травмами. В заявке речь шла о 12 образцах РНК и 27 образцах синовиальной оболочки, вырабатывающей синовиальную жидкость, уточняет «РИА Новости».

Исследователям были нужны два комплекта образцов: для группы травмированных и контрольной группы. Первый комплект они закупили у американской компании, тогда в запросе не оговаривалось происхождение образцов. Но для продолжения исследования потребовались схожие генетически образцы. «Поскольку первоначальный продавец предоставил образцы, полученные у людей российского происхождения, то и требование, касавшееся приобретения образцов для контрольной группы, уточняло, что таковые также должны быть взяты у людей, имеющих российское происхождение. Целью [при этом] было обеспечение чистоты исследования, а не происхождения образцов», - подчеркнула Стефанек.

ТАСС напоминает, что в заявке на биоматериалы указывалось, что они нужны для проекта по изучению болезней и травм опорно-двигательного аппарата. Заказавший их Центр расширенной молекулярной диагностики проводит прикладные исследования для ВС США. В кратком описании проекта говорилось, для него собрано уже более 2100 образцов ДНК для поиска биомаркеров остеоартроза, остеопороза и ревматоидного артрита, чтобы заранее обнаруживать предрасположенность к данным болезням.

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Политика
Новости

Восстановить газоснабжение в Крыму рассчитывают до конца дня

ТАСС
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В Крыму сформированы оперативные штабы по ликвидации последствий аварии на газопроводе. Это ТАСС сообщил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов. С вечера вторника несколько сел южного берега Крыма остались без газоснабжения из-за прорыва газопровода.

Оперативные штабы созданы и в «Крымгазсетях», и в региональном министерстве топлива и энергетики, руководит вторым штабом министр Вадим Белик. Восстановить газоснабжение специалисты планируют в течение дня, добавил Тарасов. Но сначала, по его словам, предстоит установить причину аварии. «Восстановление будет происходить в дневное время, в течение дня должны успеть, - цитирует его ТАСС. - Но все будет зависеть от выяснения причин [аварии], как долго будем выяснять причину».

Авария на газопроводе в Крыму произошла примерно в 20.30 мск 31 октября. Без газа остались села Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес, в которых проживают около 1200 человек.

Выбор редактора
Политика
Новости

Среди жертв теракта на Манхэттене есть туристы из Аргентины и Бельгии

Ведомости
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В числе жертв теракта в Нью-Йорке оказалось пятеро граждан Аргентины и один гражданин Бельгии, сообщают ABC News. Также подтверждено, что граждане этих стран есть среди пострадавших. Среди раненых есть школьники и школьные учителя. Всего, по словам полицейских, на месте погибли шесть человек, еще двое умерли в больнице. Ранения и травмы получили еще 11 человек. В совершении теракта подозревается житель Тампы Сайфулло Саипов, он арендовал грузовик Home Depot и направил его во вторник днем на пешеходов и велосипедистов. Он задержан и находится в больнице.

Погибшие в теракте аргентинцы приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска из университета. Их гибель подтвердило аргентинское консульство. Погибшие - Эрнан Диего Мендоса, Диего Энрике Анхелини, Алехандро Дмиан Паньюкко, Ариэль Эрлих и Эрнан Ферручи. Еще один аргентинец госпитализирован с травмами шеи.

Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил гибель соотечественника в Twitter. Еще трое бельгийцев получили травмы.

В конце пути грузовик Саипова столкнулся со школьным автобусом на Чемберс-стрит, заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл. Пострадали два ребенка и двое взрослых.

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Политика
Новости

Никита Белых возвращен в «Лефортово» после медобследования в «Матросской тишине»

Ведомости
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых переведен из тюремной больницы в «Матросской тишине» в сизо «Лефортово», где он содержался ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. О переводе экс-губернатора в больницу стало известно две недели назад от его адвоката. Ранее Белых неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и даже не смог принять участие в судебном заседании из-за высокого давления.

«Сегодня я навестил Никиту Юрьевича в «Лефортово», его перевели обратно в изолятор после прохождения медосмотра, результаты которого мы ждем в ближайшее время», - рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов. Он уточнил, что подзащитный после перевозки «плохо себя чувствует».

На сегодня в Пресненском суде Москвы назначено очередное заседание по делу экс-губернатора. Как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

Белых был арестован в июне 2016 г., он обвиняется в получении взяток в размере 200 000 евро и 400 000 евро. 5 сентября Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Белых свою вину отрицает.

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