АИЖК привлекло 10 млрд рублей на рынке облигаций для покупки офисов в «Москва-сити»
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 31 октября закрыло книгу заявок на биржевые облигации общим объемом 10 млрд руб.
По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год. Ставка «является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года», говорится в сообщении агентства. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок погашения – 1 год. Организаторами выступили Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.
Спрос на облигации среди инвесторов высокий, прокомментировал «Ведомостям» представитель АИЖК. По его словам, заявки поступили от банков, управляющих компаний, инвестиционных и страховых компаний, частных инвесторов. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд руб.
Привлеченные средства АИЖК использует на покупку помещений ММДЦ «Москва-сити» (Башня 2) в рамках переезда федеральных министерств. В офисы, выкупленные АИЖК, планируют переехать чиновники Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи. Переселить чиновников в «Москва-сити» поручил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне 2017 г. Площади понадобились в связи с неэффективным использованием старой недвижимости. Если проект по переселению чиновников окажется удачным, то в деловой центр «Москва-сити» могут перебраться и другие министерства.
Размещение бумаг предварительно назначено на 8 ноября.