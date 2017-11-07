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Lotte Group намерена купить во Владивостоке отель и открыть сеть фастфуда

Южнокорейская компания Lotte Corporation планирует купить гостиницу и открыть сеть фастфуда «Лоттерия» во Владивостоке, сообщается на сайте Минвостокразвития России.

О планах развития во Владивостоке заявил президент Lotte Corporation Хванг Каг Гю на встрече с руководителем Минвостокразвития Александром Галушкой.

«Наша компания давно занимается туристическим бизнесом, и мы оцениваем это направление как очень перспективное. Эту возможность нельзя упускать и, после того как мы приобретем гостиницу во Владивостоке, займемся и привлечением корейских и японских туристов на Дальний Восток», – говорит Хванг Каг Гю, слова которого приводятся на сайте Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что южнокорейский гостиничный оператор планирует купить отель Hyundai во Владивостоке. Сейчас у Lotte есть гостиничные комплексы в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Галушка в свою очередь предложил Lotte «изучить проект по достройке гостиниц Haytt во Владивостоке, которые местные власти уже несколько лет не могут ни достроить, ни продать. В случае если у корейцев будут планы "по строительству новых гостиниц, то компании будут доступны льготы и преференции, которые сегодня созданы для инвесторов на Дальнем Востоке. В их числе льготные режимы с самым низким в АТР уровнем налогообложения бизнеса, участки земли с подготовленной за счет государства инфраструктурой, упрощенные административные процедуры и специальные меры по защите инвесторов", пообещал российский чиновник.

Хванг Каг Гю также рассказал, что его компания анализирует дальневосточный рынок общественного питания. «У нас есть бренд кафе фастфуда «Лоттерия», и мы как раз сейчас изучаем возможности открыть такую сеть кафе во Владивостоке», – сказал топ-менеджер корейской компании.

Кроме того, Lotte планирует открыть еще один отель в Иркутске и прорабатывает возможность создания на Камчатке завода по переработке минтая. Всего общий объем инвестиций компании в российский бизнес составил $1,1 млрд.