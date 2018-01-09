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Путин подписал закон об отмене термина «жилье экономкласса»

Президент России Владимир Путин подписал закон о замене термина «жилье экономического класса» на «стандартное жилье», документ опубликован на сайте Кремля.

Изменения вносятся в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Помимо отмены понятия «жилье экономкласса» в законе устанавливается порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков Единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование. Единый институт развития в жилищной сфере создан на базе АИЖК в 2015 г. правительством. Занимается развитием ипотечного рынка, созданием механизмов финансирования и реализации жилищного строительства.

Госдума приняла закон 21 декабря 2017 г., Совет Федерации одобрил его 26 декабря 2017 г.

От термина «жилье экономкласса» предложил отказаться первый вице-премьер России Игорь Шувалов в марте прошлого года. «Нужно отказаться. Оно стандартное, что значит экономического класса? Оно стандартное», – говорил он в ответ на слова Михаила Меня о планах отказа от термина «жилье экономического класса». В июне 2016 г. во время осмотра строящегося дома в Казани Игорь Шувалов назвал смешным то, что россияне покупают квартиры площадью 20 кв. м. «Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — заявил тогда он.

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