Москва продала недвижимости на 2,6 млрд рублей в 2017 году

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«Саратовские авиалинии» опровергли информацию о просроченных лицензиях у пилотов

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о якобы имевшихся у части ее пилотов просроченных летных свидетельств.

«На 11 февраля, когда случилась авиакатастрофа с самолетом "Саратовских авиалиний", выполнявшим рейс Москва - Орск, и на текущий момент... в АО "Саратовские авиалинии" весь летный состав имеет свидетельства в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области гражданской авиации», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Росавиация проводила проверку компании в ноябре 2017 г. Все выявленные замечания были устранены в отведенный срок. В компании также прокомментировали появившуюся в СМИ расшифровку последних минут записи черных ящиков разбившегося Ан-148. «Идет работа следственных органов, расшифровки переговоров экипажа находятся в МАК, в авиакомпании "Саратовские авиалинии" на данный момент нет официальной выписки внутрикабинных переговоров рейса Москва - Орск 11 февраля 2018 г.», - уточнили в компании.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после взлета 11 февраля. Самолет потерпел крушение недалеко от деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находился 71 человек.