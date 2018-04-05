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Собственники помещений просят не сносить часть здания «Зимней вишни»

Владельцы и арендаторы торговых помещений сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» обратились к властям с предложением не сносить все здание, а ограничиться разбором пристройки, которая находится в аварийном состоянии после пожара, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников инициативной группы Евгения Белоуса.

В частности, бизнесмены просят не сносить бетонное здание бывшей фабрики, которое было основой при возведении ТРЦ. «Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», – пояснил Белоус. По его мнению, решение о сносе «Зимней вишни» эмоциональное.

Как он пояснил, на тот момент, когда бизнесмены начали покупать и арендовать помещения, часть здания, в которой размещался развлекательный центр с кинозалами, построена еще не была. «Там был отдельный проект, участки по кадастру разные, здание было просто пристроено к нам», – добавил он.

По его словам, многие владельцы и арендаторы помещений брали кредиты и вкладывали личные сбережения, чтобы развивать бизнес в «Зимней вишне». Большая часть магазинов и торговых площадей не были застрахованы, отметил Белоус.

«Власти хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно», – сказал он.

Как отметил Белоус, собственники и арендаторы готовы вложиться в реконструкцию здания, организовать на прилегающей территории к ТРЦ монумент и парк в память о погибших. По его словам, владельцы помещений закажут экспертизу технического состояния здания, так как не доверяют той, что провели специалисты МЧС.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Согласно официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пострадавшими признаны 76 человек.

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»