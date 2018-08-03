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Дело против экс-гендиректора Urban Group Пучкова инициировал иностранец

Уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Ивастрой», входящего в холдинг Urban Group, Андрея Пучкова было возбуждено после заявления иностранного гражданина, оспаривающего законность гражданско-правовых действий Пучкова в 2016 г., сообщила «РИА Новости» его адвокат Наталия Котеночкина.

«Уголовное дело было возбуждено после заявления представителя одной из кипрских компаний. <...>. Это не гражданин России, и отношения к стройке он не имеет», — рассказала Котеночкина.

По ее словам, в 2016 г. Пучков сделал от ООО «Ивастрой» пожертвование в благотворительную организацию в виде векселей ПАО «Сбербанк» на 480 млн руб. На тот момент эти действия никем оспорены не были, но теперь легли в основу уголовного дела, уточнила собеседница агентства.

Ранее Котеночкина уже заявляла, что уголовное дело, возбужденное против Пучкова, не связано с привлечением средств дольщиков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что это дело было возбуждено в отношении неназванных топ-менеджеров Urban Group и «Ивастрой» (застройщик жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе), в том числе, предположительно, по заявлению основного владельца девелопера - Александра Долгина.

Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Мария Михайлова. По ее словам, ему избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу, с учетом нахождения обвиняемого в международном розыске, срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.