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Суд заочно арестовал бывшего гендиректора банкротящейся Urban Group

Андрея Пучкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилья
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Савеловский городской суд постановил заключить под стражу бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова, следует из информации на сайте суда. Пучков объявлен в международный розыск. Он арестован заочно на два месяца по ходатайству следственного комитета России, уточнил представитель суда. По его словам, против Пучкова идет расследование уголовного дела по статье «злоупотребление полномочиями» (ст. 201 ч. 2 УК).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что это дело было возбуждено в отношении неназванных топ-менеджеров Urban Group и «Ивастрой» (застройщик жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе), в том числе, предположительно, по заявлению основного владельца девелопера - Александра Долгина. Связаться с Пучковым и Долгиным не удалось: они сейчас, по словам двух их знакомых, находятся за границей. Представитель Urban Group от комментариев отказался.

Статья о злоупотреблении полномочиями применяется часто и предполагает наказание в виде лишения свободы до 10 лет, говорит член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Учитывая правоприменительную практику, весьма вероятно, что суд приговорит Пучкова к реальному лишению свободы, считает управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.

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