ВСК после ситуации с Urban Group прекращает страховать застройщиков

ВСК страховала ответственность застройщика Urban Group, который сейчас банкротится Евгений Разумный / Ведомости

Страховая компания ВСК приняла решение приостановить с 20 июля оформление договоров страхования ответственности застройщиков перед дольщиками. Об этом в среду рассказал «Ведомостям» представитель ВСК.

Он уточнил, что компания больше не заключает новые договоры, прекращает наращивать размер своей ответственности по уже аккредитованным застройщикам, а также останавливает возможность аккредитации новых объектов. При этом по действующим договорам «компания продолжит нести ответственность в полном объеме». Совокупный размер своей текущей финансовой ответственности по застройщикам ВСК не раскрывает.

ВСК страховала ответственность застройщика Urban Group, который сейчас банкротится.

Этот факт учли рейтинговые агентства – страховщики: Fitch поместило на пересмотр рейтинги ВСК с возможностью понижения, агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу финансовой надежности ВСК.

ЦБ с 10 июля установил для страховщиков застройщиков новое требование по резервированию. В результате ВСК потребовалось создать резерв в размере 9,7 млрд руб. по полисам страхования ответственности Urban Group. По состоянию на 9 июля, когда Арбитражный суд Московской области признал ряд компаний застройщика банкротами, требование о создании резерва в таком объеме создает значительный дефицит в показателях страхового покрытия и платежеспособности ВСК, посчитали в Fitch. Представитель ВСК не видит рисков невыполнения регуляторных требований.

В среду, 25 июля, страховщик ВСК сообщил, что может продать СК «Интери» за 2 млрд руб. своему миноритарному акционеру. Компания заключила предварительный договор о продаже с «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, владеет 49% ВСК).

Владельцем страховщика ВСК стала в июне 2017 г.: тогда она купила 100% акций владельца «Интери» – АО «Поместье» – у SFI. Обратная сделка по продаже «Интери» – это один из элементов поддержки ВСК на фоне потенциальных проблем с Urban Group. Также SFI может предоставить ВСК пятилетний субординированный заем на 2,5 млрд руб. «Обе сделки на общую сумму 4,5 млрд руб. предусматривают использование холдингом «Сафмар финансовые инвестиции» собственных средств», – говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что SFI уверена «в способности компании исполнить требования регулятора и будущие обязательства перед клиентами Urban Group самостоятельно».

«На сегодняшний день в ВСК не зарегистрировано ни одного заявления от застрахованных в компании дольщиков Urban Group», – говорит представитель страховщика. Он полагает, что основной объем обращений в ВСК за выплатами страхового возмещения определится на горизонте трех месяцев, когда будет сформирован реестр требований кредиторов к застройщику-банкроту. Он приводит мнения экспертов (но не уточняет, каких именно), согласно которым большинство дольщиков Urban Group предпочтут получить жилье, поскольку суммы их инвестиций ниже стоимости приобретения новых квартир, а также в связи с активной позицией федеральных и региональных властей о достройке объектов проблемного застройщика: «Учитывая вышеизложенные факторы, ВСК ожидает незначительного уровня выплат, который не окажет существенного влияния на ее финансовые результаты».

Чистая прибыль страховой группы ВСК по итогам первого полугодия по РСБУ выросла на 13% до 5,4 млрд руб., следует из сообщения группы (в нее по состоянию на 30 июня входят ВСК, «ВСК – линия жизни», «Бин страхование», СК «Интери» и «ВСК-милосердие»).

Что случилось с Urban Group

В конце мая крупнейшая в Подмосковье строительная компания – Urban Group – объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Остановлено также строительство домов. Urban Group имеет обязательства более чем перед 20 000 дольщиков. В ходе консультаций при участии Минстроя, Фонда защиты прав дольщиков и правительства Московской области было решено, что жилые объекты будут достроены силами фонда, а достройка соцобъектов профинансируется из областного бюджета.