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ВСК может продать «Интери» обратно компании «Сафмар финансовые инвестиции»

Страховая компания ВСК продаст СК «Интери» обратно своему миноритарному акционеру – «Сафмар финансовые инвестиции».

Совет директоров ВСК одобрил эту сделку на заседании 20 июля.

В июне 2017 г. ВСК приобрела 100% акций АО «Поместье» (10 000 бумаг номинальной стоимостью 1 руб.) у ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» за 2 млрд руб. и получила контроль над страховой компанией «Интери». В августе Михаил Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»: в компанию вошли 100% акций НПФ «Сафмар», 49% акций страховой компании ВСК и 100% акций лизинговой компании «Европлан».

Условия обратной сделки, опубликованные сегодня, аналогичны договору прошлого года с разницей, что АО «Поместье» возвращается назад в собственность «Сафмар финансовые инвестиции», пишет «Интерфакс». В сделке существуют иные отличающиеся условия, уточнила пресс-служба «Сафмара».

В середине июля Fitch поместило рейтинги ВСК на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за введения Банком России с 10 июля 2018 г. нового требования по резервированию на выплаты по договорам неплатежеспособных девелоперов. В заявлении ЦБ отмечается, что компании, страховавшие ответственность застройщика, признанного банкротом, должны формировать резервы на выплаты «в размере страховой суммы по договору».

«В результате ВСК будет вынуждена создать резервы в объеме застрахованной ею ответственности дочерних компаний Urban Group, которая составляла 9,7 млрд руб. на 9 июля текущего года, когда Арбитражный суд Московской области признал их банкротами», – говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства.