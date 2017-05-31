Страховщики заплатят 100 млн рублей за ураган

Страховщики покроют убытки от урагана Александр Сайганов / ТАСС

Выплаты страховщиков жителям Москвы и Подмосковья за повреждение имущества в результате урагана 29 мая, по предварительным расчетам, могут составить 100 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Из этой суммы 60 млн руб. придется на выплаты за поврежденные автомобили, застрахованные по каско, уточняет он: всего повреждено 2000 автомобилей, из них около трети застрахованы, средняя выплата по каско в Москве составляет 71 000 руб. Еще около 40 млн руб. составят выплаты за ущерб, нанесенный застрахованным домам и квартирам.