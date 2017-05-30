Операторы объяснили отсутствие sms о шторме

Московские абоненты не получили sms-предупреждений о шторме из-за позднего оповещения МЧС Михаил Почуев/ТАСС

Операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По словам сотрудников двух операторов, им сообщение от МЧС пришло уже во время шторма, ближе к его завершению, – в 16.30 по московскому времени (в это время уже появились первые новости о жертвах шторма. – «Ведомости»).

Ни один оператор не согласился рассказать «Ведомостям», сколько sms, оповещающих о предстоящем шторме, он отправил и в какое именно время.

Один из собеседников «Ведомостей» поясняет, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, обращают внимание собеседники «Ведомостей», технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно: серверы не выдерживают такой нагрузки.

Оператор МТС не получает указаний от МЧС, рассказывает его представитель. Служба сама занимается рассылкой сообщений по его базе — использует для этого собственную контент-платформу. Параметры этой рассылки устанавливает ведомство. Первые sms об усилении ветра абоненты оператора стали получать в 11.30 утра, затем были дополнительные рассылки. Сотрудники «Ведомостей» - абоненты МТС - таких сообщений не получали.

Об отсутствии sms-рассылки о резком ухудшении погоды и связанных с этим рисках со ссылкой на соцсети ранее сообщила пресс-служба BBС. Не получили sms с предупреждением об урагане подписчики страницы Русской службы BBC в Facebook, а также пользователи соцсети, отвечавшие на вопрос корреспондента BBC. Не приходили уведомления МЧС и участникам опроса издания Meduza в Twitter.

Представители «Вымпелкома» и Tele2 не стали комментировать ситуацию. Представители МЧС и «Мегафона» пока не ответили на запросы «Ведомостей». Человек, близкий к ведомству, сказал, что проводится расследование того, насколько своевременной была реакция органов исполнительной власти на происшествие. Днем во вторник Facebook включил для российских пользователей функцию оповещения друзей о том, что они находятся в безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать оценку работе МЧС России: «Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное». Он подчеркнул, что не может квалифицированно ответить на этот вопрос. «Все-таки нужно, чтобы те, кто занимается вопросами и погодных наблюдений, и климата, гидрометеорологией, от них получить квалифицированную информацию, а потом уже подобные вопросы задавать (о действиях МЧС)», - подчеркнул Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным на утро вторника, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и 5 в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что у людей, не получивших sms-оповещения о надвигающемся на Москву урагане, нет оснований обращаться в суд: «Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая очень эффективна».