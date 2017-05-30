Москалькова: у тех, кто не получил sms о надвигающемся урагане, нет оснований для судебных тяжб

У людей, не получивших sms-оповещения о надвигающемся на Москву урагане, нет оснований обращаться в суд, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Нет. Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая очень эффективна», - ответила Москалькова на вопрос, могут ли граждане, не получившие sms, обратиться в суд.

По ее словам, московские власти сразу отреагировали и выразили готовность оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Руководитель МЧС Владимир Пучков также заявил, что все оперативные службы сработали достойно: «Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя еще раз подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки». Он добавил, что «подобные катаклизмы» будут продолжаться, потому что меняется климат, опасности и угрозы, а развивающаяся социальная инфраструктура становится «все более уязвима».

По данным на утро вторника, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и пять в Подмосковье. По предварительным данным, повреждено 240 зданий, повалено 14 000 деревьев.