Собянин надеется ликвидировать последствия урагана в Москве за два дня

Мэрия Москвы надеется ликвидировать последствия прошедшего в понедельник урагана в течение ближайших двух дней, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В настоящее время на ликвидации последствий работает около 30 000 человек и 5000 единиц техники. Так что силы и средства есть», – сказал он на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он сообщил, что «ужасная катастрофа» унесла жизни 11 человек, более 100 человек остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. По предварительным данным, повреждено 240 зданий, повалено 14 000 деревьев. «Но, я думаю, что эта цифра не окончательная, и это касается только городской застройки и не касается особо охраняемых природных территорий – там будет значительно больше», – добавил он. Он также уточнил, что повреждено 2000 машин.

По данным на утро вторника, в Московском регионе погибло 16 человек – 11 в Москве и пять в Подмосковье.