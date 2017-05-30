Ураган повредил несколько самолетов в аэропорту «Шереметьево»

Несколько самолетов в аэропорту «Шереметьево» получили повреждения из-за непогоды и сильного ветра в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах Московского авиаузла.

Сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SuperJet 100, повредив воздухозаборник самолета, два самолета – A330 и Boeing 777 – получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты обслуживающей стремянки и трапа, рассказали агентству.

Самолет Airbus был поврежден ударом молнии. «Во время захода на посадку в "Шереметьево" накануне днем командир рейса из Владивостока сообщил о попадании молнии в фюзеляж, самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал», – сказал он.