Число жертв урагана в Московском регионе увеличилось до 14

Число погибших от последствий урагана, обрушившегося накануне на Московский регион, увеличилось с 13 до 14 человек – еще одно тело жертвы было обнаружено в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По состоянию на 9.00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек: 11 в Москве и трое в Московской области», – сказала Петренко. Она добавила, что число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

29 мая на Москву обрушился самый смертоносный за несколько десятилетий ураган. Мэрия столицы сообщала, что на утро вторника в больницах города остаются 108 пострадавших во время урагана.

По данным МЧС, ураганом оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин.

Ликвидацией последствий урагана продолжают заниматься более 1000 человек и 170 единиц техники, сообщил утром во вторник замначальника столичного управления МЧС Андрей Мищенко.