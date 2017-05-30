Мэрия: В больницах Москвы остаются 108 пострадавших от урагана

На утро вторника в больницах Москвы остаются 108 пострадавших во время урагана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения. Вечером в понедельник департамент сообщил об 11 погибших.

«Всего в 15 московских больниц были доставлены 146 человек, 108 из них остаются в стационарах, 22 из которых дети. Число погибших осталось неизменным – 11», – сказал собеседник агентства. Восемь госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. К утру вторника были выписаны 38 пострадавших. Всего за медицинской помощью в городе обратились 168 человек. Чаще всего у пострадавших были ушибы, ссадины, сотрясения мозга, есть травмы позвоночника.

Всего в рамках чрезвычайной ситуации в Москве было задействовано 180 бригад «скорой». К утру вторника были сформированы бригады главных специалистов, которые объезжают больницы и проводят консилиумы.

Ликвидацией последствий урагана продолжают заниматься более 1000 человек и 170 единиц техники, сообщил утром во вторник замначальника столичного управления МЧС Андрей Мищенко. Его цитирует «Интерфакс». По его словам, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования: «Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники». К утру вторника сотрудники МЧС вместе с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства распилили и убрали больше 3000 поваленных деревьев.