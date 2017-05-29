Власти Москвы выплатят компенсации семьям погибших из-за урагана – «Интерфакс»

Семьи погибших в результате урагана, который обрушился на Москву в понедельник, получат компенсации от правительства Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник в мэрии, знакомый с ситуацией.

«Количество погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия уточняется», - сказал собеседник агентства.

Он не назвал размера компенсации, на которую смогут рассчитывать семьи погибших.

Источник «Интерфакса» также подчеркнул, что на компенсацию, скорее всего, смогут рассчитывать и пострадавшие из-за урагана в столице.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.