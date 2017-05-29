«Интерфакс»: число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати

От последствий прошедшего урагана погибли 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «По состоянию на 17.30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», – сказал собеседник.

По официальным данным, в Москве жертвами урагана стали шесть человек, еще более 40 обратились за медицинской помощью.

В Подмосковье от последствий урагана погиб ребенок, еще 25 человек получили ранения. По словам информированного источника, в Раменском дерево упало на 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте от полученных травм. В Люберцах поваленные ветром деревья травмировали семь человек, в том числе трех детей. Дети находятся в реанимации.

В Одинцовском районе шесть человек получили не тяжелые ранения. В Сергиевом-Посаде пострадали четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами, полученными от поваленных ветром деревьев в Красногорске. Два человека получили травмы из-за упавшего на их автомобиль дерева в Торбеевском районе Московской области.

На Донинском шоссе мужчина был госпитализирован с переломом ноги после того, как на него упала сорванная ветром остановка общественного транспорта. Также в деревне Зверково упавшее на рейсовый автобус дерево разбило окна и осколками травмировало глаза 81-летнего мужчины.

В подмосковном Щелково в результате удара молнии загорелся рейсовый автобус, информация о пострадавших уточняется, добавил собеседник агентства.