Гидрометцентр: ураган может повториться

Порывы сильного ветра, внезапно начавшегося в столице, усиливались до 28 м/с. Ураган еще может повториться, передает ТАСС со ссылкой на заявления директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, холодный фронт надвигается с севера. «В течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», - заявил он, отметив, что «хотя ситуация и предсказанная, она крайне неблагоприятная». Ураган возник в столице из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.

«На холодном фронте возникают условия для грозовой деятельности и шквала - вала, который идет параллельно земле и масштаб его небольшой - 500-800 м, но таких шквалов много при грозовой деятельности, скорость ветра в шквалах превышала 22 м/с», - сказал Видьфанд. Согласно данным метеостанции у метро «Киевская», «там скорость ветра была около 27-28 м/с».

«Вчера была холодная солнечная погода, все в соответствии с прогнозом: Москва оказалась в теплом секторе циклона. Ночью через Москву прошел теплый фронт, и в течение второй половины ночи и в первой половине дня мы находились в теплом секторе, это когда адвекция теплого воздуха, небо с переменной облачностью, тепло, но за этим теплым сектором пришел холодный фронт», - пояснил метеоролог.