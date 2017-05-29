В Москве из-за урагана поменялись 38 маршрутов наземного транспорта

На данный момент 38 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта в Москве следуют измененными или укороченными трассами из-за последствий урагана, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс». Помимо этого задерживается движение 12 маршрутов трамваев и троллейбусов, а также одного автобусного маршрута.

«Специалисты ГУП "Мосгортранс" продолжают работу по восстановлению движения общественного транспорта, основной причиной задержек которого стал повал деревьев после прошедшего урагана. Всего было получено 103 заявки на устранение различных причин задержки движения, 67 из которых уже выполнены», - уточнили в пресс-службе.

В столице продолжают дежурить аварийные бригады, обеспечивающие максимально оперативное возобновление движения электротранспорта. Всего в обслуживании инфраструктуры задействовано около 200 человек, бесперебойное транспортное сообщение обеспечивают 25 компенсационных автобусов.