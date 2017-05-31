Без вести пострадавшие

Система ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и природных катастроф в России работает, но система оповещения и предупреждения о надвигающейся опасности – нет. Катастрофические последствия урагана, прошедшегося по Центральной России и сильнее всего ударившего по Москве и Подмосковью, где погибло 16 человек, очередное тому подтверждение.

Майский ураган стал самым смертоносным для Московского региона за последние 100 лет, побив трагический рекорд урагана 21 июня 1998 г., жертвами которого стали девять человек. По данным департамента ЖКХ Москвы, только в границах жилой застройки сильнейшими порывами ветра было вырвано с корнем больше 14 000 деревьев.

Жертв, возможно, было бы меньше, если бы люди были массово и неизбирательно уведомлены, во-первых, о самом факте приближающегося бедствия и, во-вторых, о его разрушительной силе. Именно плохое оповещение жителей Кубани о сильном наводнении стало согласно выводам СКР одной из главных причин гибели 153 жителей Крымска летом 2012 г.