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Минстрой сообщил о значительном сокращении строительства многоквартирных домов в России

По итогам первого полугодия 2018 г. объем промышленного домостроения в России снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«Что касается многоквартирных домов, мы видим падение около 13%, и эта цифра, с которой мы будем работать, смотреть, анализировать, что за этим стоит», — сказал министр.

Он добавил, что в целом объем ввода жилья за первое полугодие вырос примерно на 3 процентных пункта.

По данным Росстата, за шесть месяцев текущего года в РФ было введено 29 млн кв. м жилья, что на 3,8% больше, чем в первой половине 2017 г. При этом июнь стал вторым месяцем подряд со снижением объемов жилищного строительства в годовом сравнении.

Индивидуальными застройщиками было введено 109 800 жилых домов общей площадью 15,3 млн кв. м (+32,6%), доля ИЖС составила 52,8%.

Регионами-лидерами по объемам жилищного строительства являются Подмосковье, Ленинградская область и Краснодарский край.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поставил задачу к 2024 г. достичь ежегодного ввода 120 млн кв. м жилья.