Росреестр отказал в пересмотре кадастровой стоимости почти 40% заявителям в этом году

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Песков прокомментировал слова Макрона о мечте Путина разрушить ЕС

Россия заинтересована в развитии, процветании и стабильности Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает разрушить ЕС.

«Конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», – заявил Песков. Он напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности России восстановить и нормализовать отношения с ЕС.

По словам Пескова, Евросоюз – основной торгово-экономический партнер России по объему, «хотя на пятки ему наступает Китай». Пресс-секретарь Путина также отметил, что отношения ЕС и Москвы не по инициативе российской стороны находятся в «изрядно подмороженном состоянии». Это не в интересах ЕС или России, «как нам кажется», добавил представитель Кремля.

Путин в плане уважения к Макрону «абсолютно отвечает взаимностью», сказал Песков. По его словам, у них установились не только конструктивные рабочие отношения, но и добрые личные отношения. Это помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы, даже если у стран есть расхождения в подходах, отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что Путин мечтает разрушить ЕС. «Мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», – сказал французский президент. При этом Макрон отметил, что уважает Путина.

Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит впервые побывали в России с официальным визитом в конце мая, тогда они посетили Петербургский международный экономический форум. Кроме того, президент Франции приезжал на финальный матч чемпионата мира по футболу, который прошел на московском стадионе «Лужники». Этим летом президенты также созванивались, они обсуждали Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

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