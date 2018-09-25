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В Москве появится здание в стиле сталинских высоток

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В Москве построят офисно-гостиничный комплекс, выполненный в архитектурном стиле знаменитых сталинских высоток. Здание высотой 150 м появится на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора департамента основного строительства Alcon Development (выступает девелопером проекта) Алексея Плохого.

По его словам, подготовительный период строительства на участке завершен, «начаты работы по устройству свайного основания». Завершить строительство планируется в 2020–2021 гг.

Согласно данным, опубликованным на сайте девелопера, в состав комплекса, получившего название «Алкон III», войдет 31-этажная гостиница и семиэтажный офисный корпус. Общая площадь объекта составит около 54 000 кв. м.

Общая сумма инвестиций в проект составит около 4 млрд руб., рассказал агентству «Москва» Плохой.

Проект строительства высотки одобрен Архсоветом Москвы в 2014 г. Согласно проекту высота здания может иметь высоту более150 м. Автором проекта выступило архитектурное бюро из Санкт-Петербурга.

Экономика
Новости

Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе

Ведомости
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Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе, позволяющую выводить капитал без проверки его происхождения, рассказала сегодня судья Верховного суда (ВС) Татьяна Завьялова: к участию в судебных процессах все чаще привлекается Росфинмониторинг.

«Формируется судебная практика, когда суды признают необходимость исследования обстоятельств заключаемых сторонами сделок в целях исключения ситуаций, при которых судебные решения и исполнительные листы используются исключительно для легализации противоправных действий», – передал «Интерфакс» фрагмент выступления Завьяловой на международном юридическом форуме по Владивостоке.

Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки блокировать сомнительные операции клиента, если тот не подтвердил происхождение средств. Однако такие операции можно легализовать за счет фиктивных судебных споров по мнимым сделкам: банк обязан списать деньги со счета по вступившему в силу решению суда и исполнительному документу. «Возникает ситуация, при которой формально иск подлежит удовлетворению с проведением процедуры исполнительного производства, без проверки со стороны кредитной организации легальности капитала», – констатировала Завьялова.

Однако суды нашли решение: они стали привлекать Росфинмониторинг к участию в подобных процессах, сказала судья ВС.

«В отсутствие иных законодательных барьеров для недобросовестных участников гражданского оборота такая процессуальная форма участия уполномоченного органа не противоречит действующему законодательству и позволяет установить все обстоятельства заключаемых сделок, подтвердить либо опровергнуть наличие признаков сомнительности финансовых операций», – отметила Завьялова. По ее словам, уже сам факт привлечения Росфинмониторинга «приводит к отказу истца от иска либо влечет оставление иска без рассмотрения ввиду неявки истца в судебное заседание».

Такие действия, по ее мнению, допустимы с учетом «всей важности рассматриваемой проблемы и несовершенства соответствующей правовой базы», но не исключают необходимости обновления законодательства.

Банкиры давно жаловались в Росфинмониторинг на лазейку в антиотмывочном законе, предлагая дать им возможность останавливать сомнительные операции по судебным решениям. В прошлом году надзорный орган постановил, что исполнение судебных решений остается обязательным, но рекомендовал банкам сообщать в финансовую разведку о сомнительных случаях.

ЦБ оценивал объем операций клиентов на основании судебных решений в 16 млрд руб. в год и рекомендовал банкам относиться к ним с повышенным вниманием. ЦБ назвал два критерия сомнительности: расходные операции по счетам «должников» не проводятся или же носят нерегулярный характер, а кроме того, на уплату налогов и других платежей в бюджет приходится менее 0,5% от оборота по счету.

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Финансы
Новости

ЦБ призвал фиксировать процесс продажи сложных финансовых инструментов

Ведомости
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Первый зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов заявил, что финансовые организации, продающие сложные инструменты инвесторам, должны фиксировать процесс продажи. По его словам, в будущем это поможет им защищать свои интересы в случае судебных претензий, передает ТАСС.

«Финансовый посредник является сильной стороной. Следовательно, он должен доказывать в суде, что он правильно все продавал, очень важны видеозаписи, очень важны записи телефонных переговоров, очень важна документация. То есть сам процесс продажи сложных финансовых инструментов нужно фиксировать», – заявил Швецов.

По мнению зампреда, участники финансового рынка на примере Сбербанка и «Транснефти» поняли, почему необходимо фиксировать процесс продажи финансовых инструментов. Сам процесс продажи должен быть правильным, сказал он. «Если вы зафиксировали, как неправильно продали, то это вряд ли вам в суде поможет», – уточнил Швецов.

В январе 2017 г. «Транснефть» подала в суд на Сбербанк. Компания потребовала вернуть выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах 66,5 млрд руб. Эти средства компания потеряла в конце 2014 г. из-за девальвации рубля. «Транснефть» утверждала, что не знала о рисках подобных сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы признал сделку недействительной. Позже апелляционный суд признал правоту Сбербанка, однако «Транснефть» обжаловала это решение. Позже стороны сообщили о планах заключить мировое соглашение. Об отказе Сбербанка и «Транснефти» от взаимных претензий было объявлено 28 декабря 2017 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков прокомментировал возможные санкции против КПРФ и ЛДПР из-за выборов

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не собирается каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах, передает «РИА Новости». По словам Пескова, партийная принадлежность не помешает Москве иметь конструктивные рабочие отношения с новыми губернаторами, пришедшими к власти от оппозиционных партий.

Избранным губернаторам предстоит сдать серьезный экзамен перед своими избирателями, сказал пресс-секретарь главы государства. Электорат должен почувствовать ответственность за сделанный им выбор, отметил он. Песков заявил, что новым губернаторам предстоит выполнить серьезную большую работу в тесной координации с федеральным центром. «У всех руководителей региона есть определенный круг обязанностей, полномочий из сфер жизни людей, экономики региона, за которые они отвечают», – пояснил он.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выразили сомнение в том, что Кремль решил наказать партии за высокие результаты на губернаторских выборах в регионах. Ссориться с КПРФ могут «только провокаторы», заявил Зюганов. По словам Коломейцева, после выборов необходимо не бороться с партиями, а анализировать допущенные ошибки. «Как можно наказать партию, которая пользуется поддержкой 70% жителей Хабаровского края?» – риторически спросил Лебедев. По его словам, в демократической стране подобное наказание неприемлемо.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей по выборам. «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Среди возможных мер наказания может быть отказ в согласовании для этих партий регионов под выборы, партиям могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», – пояснил один из источников. Встреча с президентом, о которой просили Зюганов и Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время, сказал он.

В воскресенье, 23 сентября, во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 57,03% голосов. Нынешний губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова проиграла с результатом 37,46% голосов. В Хабаровском крае депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов. За действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта проголосовало около 28% избирателей.

Выбор редактора
Политика
Новости

НАК узнал о планах террористов создавать ячейки в России вместо отъезда в Сирию

Ведомости
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Сторонники международных террористов по приказу лидеров создают в России террористические ячейки и занимаются подготовкой терактов, заявил первый заместитель руководителя управления Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Кокоров на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде». Его слова передал «Интерфакс».

«Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов», – заявил Кокоров.

По его словам, есть тенденция на саморадикализацию граждан, когда без вербовки и внешнего воздействия люди проявляют интерес к радикальной идеологии. Кокоров также вспомнил нападение боевиков на полицейских в Чечне в августе 2018 г. По его мнению, это не единственный пример участия несовершеннолетних в террористических акциях на территории России, однако другие подобные случаи не назвал.

20 августа 2018 г. пятеро боевиков напали на сотрудников полиции. В результате пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Самому старшему из нападавших было 18 лет, младшему – 11. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники целенаправленно вербуют подростков, чтобы «в каждом ребенке 10–12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника».

Бизнес
Новости

Суд оштрафовал предправления «Нафтогаза» из-за премий за победу над «Газпромом»

Ведомости
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Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на 1700 гривен (чуть более $60) за отказ раскрыть перечень сотрудников, получивших премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщают «Украинские новости».

Соответствующую информацию просил раскрыть депутат Верховной рады Сергей Власенко. Суд установил, что Коболев не предоставил запрашиваемую информацию, чем нарушил кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, Коболев теперь должен выплатить судебный сбор в размере 352 гривен ($12,5).

В мае наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение премировать сотрудников компании за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Сообщалось, что на вознаграждение направят 1% от суммы выигрыша ($4,6 млрд) – около $46,3 млн. Премии получат сотрудники, которые прямо или опосредованно внесли значимый вклад в победу. Всего в списке 41 человек. Их имена не раскрывались. «Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника», – уточняли в «Нафтогазе».

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал перегибом выплату рекордных премий менеджерам «Нафтогаза». Он просил компанию пересмотреть это решение. В июле генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за этих выплат.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Политика
Новости

«Росбалт»: ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных Петрова и Боширова

Ведомости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала проверку по факту утечки личных данных двух граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «Росбалт» со ссылкой на источник. По информации издания, речь идет о публикациях анкет Петрова и Боширова на получение загранпаспортов и данных о пересечении российской границы.

По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, сейчас ведутся поиски сотрудников МВД, продавших журналистам или иным лицам анкеты и прочие документы Петрова и Боширова. «В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – заявил источник «Росбалта».

«Подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении. Уже были серьезные инциденты, когда подобные «пробивки» использовались и представителями криминала, и западными спецслужбами, в том числе украинскими. Достаточно вспомнить список «Миротворец», содержащий личные данные о людях», – отметил собеседник агентства. По его словам, «сливший» данные сотрудник МВД не знал, документы на кого он продает. Он просто «отработал» заказ, пояснил источник «Росбалта».

По словам источника «Ведомостей» в одной из негосударственных компаний, занимающейся вопросами безопасности, на прошлой неделе практически полностью закрылся черный рынок таких данных, как информация о лицах, пересекших границу, а также базы данных граждан, получивших загранпаспорта. Нет сомнений, говорит собеседник «Ведомостей», что это связано с публикациями данных Петрова и Боширова. Не исключено, что, когда история забудется, рынок снова откроется, но уже по другим ценам, говорит он. Ранее незаконное получение данных о въездах-выездах одного гражданина стоило порядка 50 000 руб., но этой информацией не торговали с «людьми с улицы», поясняет он.

«Ведомости» направили официальный запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать данную информацию.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов 19 сентября прокомментировал утечку данных из досье на Петрова и Боширова. По его словам, по базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства.

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к личным документам россиян. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и Боширова отличаются только одной цифрой, утверждал The Insider. Паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы сотрудники силовых структур, сообщало издание. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и пометка «есть письмо С. С.» (источники журналистов расшифровали это как «совершенно секретно»).

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

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Политика
Новости

Новым мэром Екатеринбурга стал заместитель губернатора области

Ведомости
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Новым мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский, который до этого был заместителем губернатора области. За назначение Высокинского единогласно проголосовала во вторник на своем первом заседании Екатеринбургская городская дума седьмого созыва, сообщает ТАСС. Высокинский заявил, что настроен на большой напряженный труд и совместную работу со всеми политическими силами.

В апреле 2018 г. депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку в областное законодательство, изменив порядок избрания мэра Екатеринбурга. Теперь главу администрации выбирают не жители, а депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 человек, и комиссия рекомендовала к избранию трех из них. Помимо Высокинского в шорт-лист претендентов вошли заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

До принятия поправки мэр Екатеринбурга избирался прямым голосованием. Он становился председателем городской думы, а руководителем исполнительной власти города был глава городской администрации. Ранее пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман. Он подал в отставку в мае этого года в знак протеста против отмены прямых выборов мэра.

Высокинский в 2013–2016 гг. был заместителем главы администрации города и курировал финансовые и экономические вопросы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после избрания Высокинского заявил, что новому мэру нужно начинать готовить город к празднованию 300-летия и постараться выиграть борьбу за право проведения всемирной выставки «Экспо-2025».

Политика
Новости

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Ведомости
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Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс об установлении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу поддержали 377 депутатов, уточняется в сообщении. Предпенсионным возрастом будут считаться пять лет перед выходом на пенсию. Теперь в УК появится новая статья: за ее нарушение грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы. Наказания в виде лишения свободы статья не предусматривает.

В первом чтении этот законопроект Госдума приняла недавно – 13 сентября. Бизнес выступал категорически против этой меры. Введение чрезмерно жесткой ответственности для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревато тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, объяснял председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В середине июня правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию в России. Предполагалось, что повышение будет происходить поэтапно: с 55 до 63 лет к 2034 г. для женщин, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Однако в конце августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы. Он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Кроме того, он рекомендовал скорректировать повышение выхода на пенсию для женщин – с 55 до 60 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Коммунист Ищенко посоветовал Памфиловой не вмешиваться в работу партии

Ведомости
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Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, участник второго тура выборов Андрей Ищенко считает, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова не должна вмешиваться в политику партий. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Ищенко, Памфилова должна обеспечивать работу избиркомов.

«Не на том уровне она находится, чтобы рекомендовать кандидатам и партиям, что делать в той или иной ситуации», – прокомментировал Ищенко рекомендацию Памфиловой отказаться от участия в повторном голосовании.

Ранее председатель ЦИК заявила, что участникам второго тура губернаторских выборов в Приморье – Ищенко и нынешнему врио губернатора, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко – следует отказаться от участия в повторных выборах. «Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», – говорила она.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов, Ищенко – 48,06%. Стороны обвинили друг друга в фальсификации. В ЦИК поступило более 200 жалоб на нарушения во время выборов. 20 сентября региональный избирком отменил результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование.

Выбор редактора
Политика
Новости

Новый губернатор Владимирской области посоветовал Орловой покинуть регион

Ведомости
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Победивший во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин посоветовал руководившей с 2013 г. областью Светлане Орловой покинуть регион. «У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации, исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором. И я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», – заявил Сипягин в интервью РБК. Он также посочувствовал Орловой: «Ей как человеку не просто».

По словам Сипягина, за время проведения избирательной кампании он не общался с Орловой. После официальной церемонии вступления в должность он пообещал провести тотальную ревизию. «Когда происходит передача полномочий где бы это ни было, в любом случае делается инвентаризация, я бы назвал это аудитом», – сказал он. «Я уже знаю, каким образом надо области развиваться в той или иной сфере, потому что работает профессиональная команда», – добавил он.

Избранный губернатор отверг обвинения в том, что он может быть техническим кандидатом, который изначально согласован со штабом Орловой. «Вы видели мои дебаты, похоже это на технического кандидата? Никаких переговоров [с властями] не велось, насколько я знаю, у лидера партии также эти переговоры отсутствовали», – заявил Сипягин.

Орлова 24 сентября признала результаты второго тура выборов. «Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», – говорила она.

Малой родиной Орловой является город Облучье в Еврейской автономной области. В марте 2013 г. президент Владимир Путин назначил Орлову врио губернатора Владимирской области. В сентябре того же года она одержала победу на губернаторских выборах, получив около 75% голосов избирателей. До назначения губернатором Орлова на протяжении 10 лет была зампредседателя Совета Федерации.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Полиция изъяла в Москве 560 000 упаковок контрафактной жвачки

Ведомости
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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и полицейские Северо-восточного округа Москвы изъяли 560 000 упаковок контрафактной жвачки. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, ее хотели продать «под известным торговым знаком». Каким именно – не уточняется. Правообладателю нанесен ущерб на сумму более 20 млн руб., отмечает МВД. Полицейские провели проверочную закупку и установили попытку сбыта более 300 000 упаковок контрафактной жвачки на сумму свыше 2 млн руб., говорится в сообщении.

Какая компания или предприниматель хотели продать поддельную продукцию, полиция не раскрывает. Однако МВД передает, что в отношении организатора «противоправной деятельности» возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака группой лиц.

В прошлом году полиция обнаружила в Приморье жвачку с призывами к опасным действиям. В ее упаковке находился вкладыш с заданиями, которые порой недвусмысленно рассказывали о смерти или призывали к смертельно опасным действиям – например, сделать селфи в опасных условиях. На появление этой жвачки властям пожаловались местные жители.

Самые дорогие бренды мира – 2018

Бизнес
Новости

Shell удвоит количество заправок в России в ближайшие пять лет

Ведомости
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Shell планирует в ближайшие пять лет увеличить сеть АЗС в России в два раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя российского подразделения Shell Седерика Кремерса.

«В ноябре мы надеемся открыть трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге, что символично, так как там была открыта наша первая станция в стране. Если смотреть в перспективе 5–6 лет, мы планируем увеличить количество АЗС Shell в России с 300 до 600», – заявил он, отметив, что в последний год маржа на российском розничном рынке нефтепродуктов «находилась под давлением». Кремерс рассказал, что Shell не инвестирует в новые станции, «исходя из конъюнктуры одного года». По его словам, российский рынок для компании в долгосрочной перспективе привлекателен. «Мы считаем, что маржинальность бизнеса в долгосрочной перспективе значительно улучшится», – отметил он.

Кремерс также заявил, что Shell изучает сейчас возможность продажи на своих АЗС в России газомоторного топлива, произведенного на основе сжиженного природного газа (СПГ). «Мы сейчас смотрим, есть ли смысл развивать этот бизнес Shell в России», – сказал он.

Как отмечает ТАСС, сейчас продажи СПГ как газомоторного топлива на АЗС прорабатывают также «Газпром» и «Новатэк». Основное преимущество СПГ перед компримированным природным газом (КПГ) заключается в том, что автомобиль после заправки может проехать гораздо большее расстояние.

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