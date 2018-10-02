Столичные застройщики получили вдвое больше разрешений на строительство в этом году

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С начала года Москомстройинвест выдал застройщикам 205 заключений о соответствии (ЗОС), дающих право начать продавать квартиры по договорам долевого участия. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 г., сообщается на сайте комитета.
«С 1 января 2018 г. к нам поступило 385 заявлений на получение ЗОС. Из них положительное решение было принято по 205 заявкам - по 53% всех заявок», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, отметив, что положительное заключение выдается на каждое второе заявление. И это «является устойчивой тенденцией».
Однако отказ ведомства в выдаче ЗОС не означает, что застройщики в принципе не смогут получить этот документ. Документы возвращаются строителям на доработку, и после устранения недочетов они снова могут обратиться за получением ЗОС. «Все зависит от их компетентности», - подчеркнул Тимофеев.
Застройщики с 1 января 2017 г., прежде чем открыть продажи строящегося жилья, обязаны получить ЗОС, без которого Росреестр не зарегистрирует первый ДДУ в проекте.
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Крупнейшая для России сделка на страховом рынке — объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» — будет закрыта в ближайший месяц, после одобрения регуляторов. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Его слова приводит ТАСС.
«Мы не подписали документы, но сделка в финальной стадии завершения. Мы надеемся ее завершить в ближайший месяц при условии, что все регуляторные органы это одобрят», — пояснил Соловьев. Он подчеркнул, что разногласий по стоимости сделки у сторон нет. «Это какая-то ошибка или недоразумение», — добавил первый заместитель руководителя ВТБ.
Руководитель ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что закрытие сделки должно произойти до конца сентября. 28 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что процесс затягивается, до сих пор не подписано никаких документов. Источник ТАСС, близкий к группе ВТБ, говорил, что у сторон возникли разногласия по цене сделки. Из-за этого подписание юридических документов может затянуться до середины октября, отмечал он.
ВТБ намерен продать 100% компании «ВТБ страхование» группе «Согаз», стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Новая компания будет работать под брендом «Согаз» и станет крупнейшим игроком на страховом рынке в истории: суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «Согаз» и ВТБ в 2017 г. составила около 280 млрд руб., суммарные активы — 550 млрд руб. ВТБ согласно условиям сделки получит 10% акций объединенной компании, а также прибыль в десятки миллиардов рублей.
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Компания «Росгосстрах» застрахует недвижимое имущество ГУП «Московский метрополитен», говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.
Страховая сумма составляет 1 трлн руб., при этом лимит возмещения по одному страховому случаю - 500 млрд руб. Метрополитен застраховал свое имущество от пожаров, затоплений, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также повреждений в результате военных действий. Договор заключается сроком на один год.
«Россгострах» предложил оказать эти услуги за 17,7 млн руб. Однако начальная (максимальная) премия до договору согласно конкурсной документации составляла почти 50 млн руб.
В конкурсе на страхование недвижимости столичного метрополитена также участвовали СК «Стерх», предложившая 18 млн руб., «Согласие» (38,8 млн руб.), «РЕСО-гарантия» (38,9 млн руб.) и «Ингосстрах» (39,2 млн руб.).
«Росгосстрах» уже был страховщиком недвижимого имущества Московского метрополитена - в частности, в 2017 г.
Ответственность метрополитена перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе».
Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро
Андрей Гордеев / Ведомости
На этой неделе в Москве запущен первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В нем пять станций общей протяженностью 10,5 км. Предполагается, что по завершении строительства (намечено на 2022 г.) длина кольца составит 69 км и будет включать 31 станцию. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец - Кольцевую линию метро в Пекине (57 км). На фото: станция «Деловой центр»
1/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Первая станция участка - «Деловой центр» (на фото). Неглубокая (22,5 м) трехпролетная станция. Колонны и потолок облицованы металлом, пешеходные галереи над путями - стеклом. Расположена на территории «Москва-Сити». Имеет переходы на станции «Выставочная» Филёвской линии и «Деловой центр» Солнцевской линии, которая была закрыта 24 февраля на неопределенный срок. Причина в том, что из-за соединения БКЛ с Солнцевской линией возможность оборота поездов на старой
станции «Деловой центр» пропала, потому что пришлось бы пускать
поезда в одном тоннеле во встречном направлении
2/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Шелепиха» (на фото) тоже не глубокая - 26 м. Располагается на Шелепихинском шоссе. Имеются выходы к станции «Шелепиха» МЦК и железнодорожной платформе Тестовская Смоленского направления. По сути, является продолжением Солнцевской (желтой) линии, хотя ободок под буквой «М» на крыше входного вестибюля говорит, что станция принадлежит «бирюзовой» БКЛ
3/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Цвет отделки станций БКЛ по задумке архитекторов должен повторять цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть. На «Шелепихе» (на фото) этот цвет - желтый. Кстати, построена станция по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора «Метрогипротранса» Николая Шумакова
4/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Глубина станции «Хорошевская» (на фото) 28 м. Она находится на Хорошевском шоссе между ул. Куусинена и 4-й Магистральной. Имеет переход на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро, выход к станции «Хорошево» МЦК и к перехватывающей парковке
5/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Колонны и часть путевых стен станции облицованы фиолетовым мрамором, по цвету Таганско-Краснопресненской линии, на которую можно пересесть. Пол и стены отделаны светло-серыми гранитом и мрамором
6/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок изготовлен из белых светоотражающих материалов. Весь дизайн станции выполнен в стиле авангард - в духе творчества конструктивистов
7/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Так выглядит вход в вестибюль «Хорошевской». Станция имеет два подземных вестибюля. Восточный украшен композициями в духе работ Казимира Малевича и его последователей. Западный выполнен в стиле конструктивистов
8/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция ЦСКА, пожалуй, самая зрелищная. Расположена под территорией парка «Ходынское поле». Выходы ведут к центральному входу в парк, Дворцу спорта «Мегаспорт» и стадиону «ВЭБ Арена» (арена ФК ЦСКА). Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба - синем и красном
9/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Решение о строительстве станции на Ходынском поле было принято в 2008 г., и открыться она должна была в 2015 г. Но этому помешало большое количество грунтовых вод, с которыми столкнулись рабочие в ходе строительства. Нынешнее название станции - «ЦСКА» - утвердили лишь в апреле 2016 г., после того как 8072 болельщика обратились с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину
10/18
Андрей Гордеев / Ведомости
В оформлении станции использованы 4 бронзовые скульптуры, созданные студией военных художников имени М. Б. Грекова. У каждой скульптуры есть свой прообраз. Например, прообразом скульптуры хоккеиста стал Денис Денисов
11/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Но в жизни скульптуры запомнятся по видам спорта: футболист, лыжник, баскетболист и хоккеист. Все фигуры установлены на высоких постаментах. Общая высота каждой скульптуры - около 5 м, но они в глаза не бросаются, так как выполнены в темных тонах
12/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок станции расписан декоративными изображениями, посвященными различным видам спорта
13/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Кроме скульптур «ЦСКА» имеет и необычную конструкцию эскалаторов, которые, в отличие от привычных эскалаторов на старых станциях, не имеют широкого расстояния между собой. По старым нормам здесь поместились бы только три эскалатора, а так их четыре. Также впервые в московском метро эскалаторы расположены по аналогии с торговыми центрами: на старых станциях при пересадке или выходе пассажиры пользуются коридорами. Здесь же три эскалатора расположены в едином стакане с промежуточным площадками
14/18
Андрей Гордеев / Ведомости
В первые дни работы на станции наблюдалось большое количество болельщиков ЦСКА с соответствующей символикой. Предполагается, что ввод в эксплуатацию станции «ЦСКА» разгрузит станции «Полежаевская», «Сокол» и «Аэропорт»
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Петровский парк» (глубина 15 м) находится на Ленинградском проспекте около стадиона «Динамо» («ВТБ-Арена») и Петровского парка. Расположена вблизи станции «Динамо» Замоскворецкой линии метро. В дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. Сейчас он закрыт (на фото). В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность. Новая поездка при этом не снимается, если пассажир успеет перейти в течение получаса
16/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Как и на других станциях БКЛ, в оформлении «Петровского парка» использованы металл и мрамор. Отличие - в цвете. Зеленоватый цвет выбран по цвету Замоскворецкой линии, на которую отсюда пересадка. Сотрудники говорят, что металлические колонны на станции установлены не ради дизайна - это специальные вытяжки, которые могут удалять со станции дым
17/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Власти ожидают, что новые станции БКЛ снизят нагрузку на существующие линии метро, прежде всего на Кольцевую линию. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1 млн человек в сутки. На фото станция «Петровский парк»
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Ситуация с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — это «грубо сколоченная, сшитая провокация». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».
«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду отравление Скрипалей, то то, как это было сделано, непрофессионально», — подчеркнул Нарышкин.
По его словам, «это была грубо сколоченная, сшитая провокация».
Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Великобритания объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в этом Россию. Москва причастность к отравлению отвергла.
В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Руслан Боширов и Александр Петров (британская сторона не исключала, что это псевдонимы). Были опубликованы и их фотографии. В том же месяце люди, представившиеся Бошировым и Петровым, дали интервью телеканалу RT. В нем они рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и что они ездили в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.
26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России.
По данным The New York Times, Скрипаль в интервью журналисту Марку Урбану рассказал, что передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза.
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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уходит в отставку с 11 октября. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации.
«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал Веркеенко.
Веркеенко – один из возможных претендентов на врио губернатора Приморского края, писало местное издание Primamedia.ru. Однако он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэрии, заявил, что не хочет быть губернатором. «Если серьезно, то в городе моем очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. <…> Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 000 руб.», – говорил Веркеенко.
Мэром Владивостока Веркеенко стал в декабре 2017 г. по итогам конкурса на замещение этой должности, напоминает Primamedia.ru. До него главой города с 2008 г. был Игорь Пушкарев. В 2016 г. его арестовали по подозрению в коррупции.
Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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Процесс отказа российской экономики от доллара будет «длительным и скрупулезным». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание руководителя ВТБ Андрея Костина о том, что Владимир Путин поддержал инициативу по дедолларизации.
«Этот процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», – сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин «говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, т. е. рубля, в расчетах с внешними партнерами и, соответственно, сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов». Президент говорил об этом раньше Костина, подчеркнул Песков.
Ранее 2 октября Костин сообщил, что Путин «в целом» поддержал его предложения по отказу российской экономики от доллара (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, в частности в сфере вооружения.
Костин отметил, что это может занять «не менее пяти лет». «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – отметил руководитель ВТБ.
В сентябре он дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин. Второй пункт плана – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Также Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций и провести лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они все работали по единым правилам.
Минфин поддержал план Костина. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что речь идет «о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота».
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Нобелевская премия по физике присуждена «за новаторские изобретения в области лазерной физики» группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Как уточняется там же, Муру и Стрикланд разделят 50% премии, оставшееся получит Ашкин.
Ашкин – американский ученый, который работает в лаборатории в Нью-Джерси. Он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Теперь эти пинцеты широко применяются в исследованиях.
Муру – уроженец Франции, вместе с канадкой Стрикланд он предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции.
Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 111 раз. Самым молодым обладателем награды стал австралийский физик Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 г. 25-летний ученый совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». В прошлом году награда была присуждена американским физикам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию.
В понедельник, 1 октября, Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках.
В среду, 3 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии, 5 октября – премии мира. Обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., назовут 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреатам вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Нобеля. Лауреаты также получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава.
Политика
Новости
NYT: Скрипаль передал MI6 данные о «ведущей» к Патрушеву коррупционной схеме
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Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о существовавшей в 1990-е гг. «коррупционной схеме», которая «вела» к экс-директору ФСБ Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом, как пишет The New York Times (NYT), сам Скрипаль рассказал журналисту Марку Урбану, автору книги «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона».
Скрипаль назвал эту информацию «чувствительной». Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 г. в военном госпитале после допроса, проведенного, по его утверждению, сотрудниками российских спецслужб. Предположительно он был задушен, рассказал Скрипаль, и, хотя у офицера было отрезано несколько пальцев, официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.
Как пишет NYT, британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул о «коррупционной схеме», которая «ведет» к Патрушеву.
The Guardian со ссылкой на книгу Урбана сообщает, что Скрипаль не сразу поверил в то, что «российское правительство пыталось его убить». По данным журналиста, экс-офицер ГРУ, проживая в Великобритании, много смотрел «Первый канал», поддерживал присоединение Крыма к России, а также «пренебрежительно» отзывался об украинцах. Скрипаль отказывался верить в то, что российские военные «тайно» участвовали в украинском конфликте, и утверждал, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до Киева.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва обвинения отвергла.
В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении, – Руслан Боширов и Александр Петров – и опубликовала их фотографии. На телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.
26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
8/10
Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Агентство Bloomberg включило владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Точная оценка его состояния не называется.
«Красное & белое» – самый быстрорастущий ритейлер России, уточняет Bloomberg. По данным агентства, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд руб. в прошлом году и на 40% в этом году, что превратило Студенникова в миллиардера.
«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», – приводит Bloomberg слова Студенникова. Сейчас у сети около 6700 точек продаж. В типичном магазине «Красное & белое» 800 видов алкоголя, но также есть продукты питания вроде молока, колбасы и кофе, отмечает агентство. «Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших розничных продавцов продуктов питания, но «Красное & белое» разрушает рынок», – цитирует Bloomberg гендиректора Infoline Ивана Федякова. По его словам, в «Красном & белом» ниже цены на алкоголь и сети удается переманить покупателей традиционных ритейлеров вроде «Ашана» и «Магнита».
Студенников уже входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, но не в качестве долларового миллиардера. Впервые в рейтинг российского Forbes Студенников попал в 2015 г. Тогда издание поместило его на 180-е место, оценив состояние в $0,45 млрд. В 2018 г. Студенников поднялся на 115-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием в $950 млн.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
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Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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На 80-м году жизни умер народный артист Роман Карцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его внучку. По ее словам, он умер 2 октября утром.
Информацию подтвердилРБК его директор Наталья Жеромская. Дата и время похорон пока не определены, отметили они.
Роман Карцев родился 20 мая 1939 г. в Одессе. В 1960 г. он стал играть в постановках в одесском самодеятельном театре, где познакомился с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким. В 1961 г. его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Известность он приобрел, выступая вместе с Ильченко в жанре эстрадной репризы. В 1979 г. Карцев и Ильченко переехали в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр.
После смерти Ильченко в 1992 г. Карцев стал выступать с моноспектаклями. Он также снимался в кино – в частности, сыграл в двух картинах Владимира Бортко по произведениям Михаила Булгакова: «Собачье сердце» (1988) и «Мастер и Маргарита» (2005).
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Клиент Сбербанка подал иск к банку из-за его отказа компенсировать 200 000 руб., которые банкомат из-за технического сбоя выдал уже после ухода заявителя и которые в результате достались случайному прохожему, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст иска.
Как следует из иска, клиент банка в мае попытался снять через банкомат 200 000 руб. Устройство выдало ему чек с текстом «операция выполняется» и в то же время «запрос не может быть выполнен, если средства списаны и не могут быть возвращены в течение 24 часов, обратитесь в банк». Банкомат выдал чек и вернул карту, а клиент покинул банк без денег. Однако спустя полторы минуты устройство все же выдало 200 000 руб. Деньги в итоге забрал неизвестный.
Сбербанк признал факт сбоя в работе банкомата, пишет газета со ссылкой на копию ответа банка клиенту: изначально операция была отклонена из-за отсутствия связи с банком. Но через полторы минуты операция все же «была выполнена успешно», утверждает Сбербанк. По его версии, клиент сам забыл деньги в банкомате.
Истец был уверен, что денег не получит, настаивает руководитель региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-юст» Валерий Самохин, который будет представлять владельца карты в суде. «Банкомат сначала выдал на экране "транзакция выполняется", затем на экране появилось "запрос не может быть выполнен", банкомат вернул карту и напечатал чек. Очевидно, что в данной ситуации клиент не мог допустить, что деньги могут быть выданы», – пояснил он.
Сбербанк считает, что «ошибок в информировании клиента банкоматом» не было, выдачу денег санкционировал сам владелец карты, заявил банк на запрос «Коммерсанта». ЦБ на запрос «Ъ» не ответил. Суд рассмотрит иск 23 октября.
Сбербанкпроводит «колоссальную трансформацию», создает новые инфраструктурные продукты, и возможные ошибки при их внедрении – это «цена скорости изменений», говорил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе.
«Если происходит сбой, наш ситуационный центр фиксирует остановку какого-то процесса, повышается количество обращений в колл-центр и устанавливается причина. Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения», – отмечал топ-менеджер. «В вашем понимании сбои – это когда «все остановилось», а в нашем понимании сбои – это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или транзакций, или какого-то другого показателя», – говорил Кузнецов.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР. Таким образом она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сравнившего ЕС с Советским Союзом, передает Reuters.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова Ханта, Мэй подчеркнула: «Когда я сижу за столом в Евросоюзе и за ним представлены страны, которые раньше были частью Советского Союза, а сейчас стали демократическими, – я могу сказать, что эти две организации не одно и то же».
Хант сделал заявление о ЕС во время конференции консерваторов в британском городе Бирмингеме.
«Что же случилось с убеждениями и идеалами европейской мечты? Евросоюз был создан для того, чтобы защищать свободу. А запрет на выезд установил СССР», — сказал он (цитата по Independent). Министр отметил, что «урок истории ясен»: если превратить Евросоюз «в тюрьму, желание покинуть его не уменьшится, а, наоборот, вырастет». «И мы будем не единственными заключенными, которые захотят бежать», – добавил он.
23 июня 2016 г. в Великобритании прошел референдум, в ходе которого за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей.
В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты
Aston’s Auctioneers & Valuers
Миниатюрная камера для скрытой съемки производства СССР «Аякс-12»
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Aston’s Auctioneers & Valuers
Камера «Аякс-12», замаскированная под зонт
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Aston’s Auctioneers & Valuers
16-мм кинокамера «Имбирь» в женской сумочке
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Aston’s Auctioneers & Valuers
Фотоаппарат «Киев-30М», спрятанный в корпусе ручного фонаря
4/9
Aston’s Auctioneers & Valuers
«Аякс-12», встроенный в чехол от гражданского фотоаппарата «Зенит»