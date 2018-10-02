Новости
Недвижимость
Новости

Столичные застройщики получили вдвое больше разрешений на строительство в этом году

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С начала года Москомстройинвест выдал застройщикам 205 заключений о соответствии (ЗОС), дающих право начать продавать квартиры по договорам долевого участия. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 г., сообщается на сайте комитета.

«С 1 января 2018 г. к нам поступило 385 заявлений на получение ЗОС. Из них положительное решение было принято по 205 заявкам - по 53% всех заявок», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, отметив, что положительное заключение выдается на каждое второе заявление. И это «является устойчивой тенденцией».

Однако отказ ведомства в выдаче ЗОС не означает, что застройщики в принципе не смогут получить этот документ. Документы возвращаются строителям на доработку, и после устранения недочетов они снова могут обратиться за получением ЗОС. «Все зависит от их компетентности», - подчеркнул Тимофеев.

Застройщики с 1 января 2017 г., прежде чем открыть продажи строящегося жилья, обязаны получить ЗОС, без которого Росреестр не зарегистрирует первый ДДУ в проекте.

Бизнес
Новости

Топ-менеджер ВТБ назвал возможный срок закрытия сделки с «Согазом»

Ведомости
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Крупнейшая для России сделка на страховом рынке — объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» будет закрыта в ближайший месяц, после одобрения регуляторов. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не подписали документы, но сделка в финальной стадии завершения. Мы надеемся ее завершить в ближайший месяц при условии, что все регуляторные органы это одобрят», — пояснил Соловьев. Он подчеркнул, что разногласий по стоимости сделки у сторон нет. «Это какая-то ошибка или недоразумение», — добавил первый заместитель руководителя ВТБ.

Руководитель ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что закрытие сделки должно произойти до конца сентября. 28 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что процесс затягивается, до сих пор не подписано никаких документов. Источник ТАСС, близкий к группе ВТБ, говорил, что у сторон возникли разногласия по цене сделки. Из-за этого подписание юридических документов может затянуться до середины октября, отмечал он.

ВТБ намерен продать 100% компании «ВТБ страхование» группе «Согаз», стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Новая компания будет работать под брендом «Согаз» и станет крупнейшим игроком на страховом рынке в истории: суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «Согаз» и ВТБ в 2017 г. составила около 280 млрд руб., суммарные активы — 550 млрд руб. ВТБ согласно условиям сделки получит 10% акций объединенной компании, а также прибыль в десятки миллиардов рублей.

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Недвижимость
Новости

Метро Москвы застрахует свою недвижимость на 1 трлн рублей

Ведомости
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Компания «Росгосстрах» застрахует недвижимое имущество ГУП «Московский метрополитен», говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Страховая сумма составляет 1 трлн руб., при этом лимит возмещения по одному страховому случаю - 500 млрд руб. Метрополитен застраховал свое имущество от пожаров, затоплений, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также повреждений в результате военных действий. Договор заключается сроком на один год.

«Россгострах» предложил оказать эти услуги за 17,7 млн руб. Однако начальная (максимальная) премия до договору согласно конкурсной документации составляла почти 50 млн руб.

В конкурсе на страхование недвижимости столичного метрополитена также участвовали СК «Стерх», предложившая 18 млн руб., «Согласие» (38,8 млн руб.), «РЕСО-гарантия» (38,9 млн руб.) и «Ингосстрах» (39,2 млн руб.).

«Росгосстрах» уже был страховщиком недвижимого имущества Московского метрополитена - в частности, в 2017 г.

Ответственность метрополитена перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе».

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Политика
Новости

Директор СВР назвал отравление Скрипалей «грубо сшитой провокацией»

Ведомости
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Ситуация с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — это «грубо сколоченная, сшитая провокация». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду отравление Скрипалей, то то, как это было сделано, непрофессионально», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, «это была грубо сколоченная, сшитая провокация».

Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Великобритания объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в этом Россию. Москва причастность к отравлению отвергла.

В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Руслан Боширов и Александр Петров (британская сторона не исключала, что это псевдонимы). Были опубликованы и их фотографии. В том же месяце люди, представившиеся Бошировым и Петровым, дали интервью телеканалу RT. В нем они рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и что они ездили в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России.

По данным The New York Times, Скрипаль в интервью журналисту Марку Урбану рассказал, что передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза.

Политика
Новости

Мэр Владивостока уйдет в отставку

Ведомости
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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уходит в отставку с 11 октября. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации.

«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал Веркеенко.

Веркеенко – один из возможных претендентов на врио губернатора Приморского края, писало местное издание Primamedia.ru. Однако он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэрии, заявил, что не хочет быть губернатором. «Если серьезно, то в городе моем очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. <…> Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 000 руб.», – говорил Веркеенко.

Мэром Владивостока Веркеенко стал в декабре 2017 г. по итогам конкурса на замещение этой должности, напоминает Primamedia.ru. До него главой города с 2008 г. был Игорь Пушкарев. В 2016 г. его арестовали по подозрению в коррупции.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Финансы
Новости

Песков назвал процесс отказа от доллара «длительным и скрупулезным трудом»

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Процесс отказа российской экономики от доллара будет «длительным и скрупулезным». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание руководителя ВТБ Андрея Костина о том, что Владимир Путин поддержал инициативу по дедолларизации.

«Этот процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», – сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин «говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, т. е. рубля, в расчетах с внешними партнерами и, соответственно, сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов». Президент говорил об этом раньше Костина, подчеркнул Песков.

Ранее 2 октября Костин сообщил, что Путин «в целом» поддержал его предложения по отказу российской экономики от доллара (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, в частности в сфере вооружения.

Костин отметил, что это может занять «не менее пяти лет». «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – отметил руководитель ВТБ.

В сентябре он дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин. Второй пункт плана – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Также Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций и провести лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они все работали по единым правилам.

Минфин поддержал план Костина. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что речь идет «о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота».

Технологии
Новости

В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

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Нобелевская премия по физике присуждена «за новаторские изобретения в области лазерной физики» группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Как уточняется там же, Муру и Стрикланд разделят 50% премии, оставшееся получит Ашкин.

Ашкин – американский ученый, который работает в лаборатории в Нью-Джерси. Он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Теперь эти пинцеты широко применяются в исследованиях.

Муру – уроженец Франции, вместе с канадкой Стрикланд он предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 111 раз. Самым молодым обладателем награды стал австралийский физик Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 г. 25-летний ученый совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». В прошлом году награда была присуждена американским физикам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию.

В понедельник, 1 октября, Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках.

В среду, 3 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии, 5 октября – премии мира. Обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., назовут 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреатам вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Нобеля. Лауреаты также получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава.

Политика
Новости

NYT: Скрипаль передал MI6 данные о «ведущей» к Патрушеву коррупционной схеме

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Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о существовавшей в 1990-е гг. «коррупционной схеме», которая «вела» к экс-директору ФСБ Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом, как пишет The New York Times (NYT), сам Скрипаль рассказал журналисту Марку Урбану, автору книги «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона».

Скрипаль назвал эту информацию «чувствительной». Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 г. в военном госпитале после допроса, проведенного, по его утверждению, сотрудниками российских спецслужб. Предположительно он был задушен, рассказал Скрипаль, и, хотя у офицера было отрезано несколько пальцев, официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.

Как пишет NYT, британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул о «коррупционной схеме», которая «ведет» к Патрушеву.

The Guardian со ссылкой на книгу Урбана сообщает, что Скрипаль не сразу поверил в то, что «российское правительство пыталось его убить». По данным журналиста, экс-офицер ГРУ, проживая в Великобритании, много смотрел «Первый канал», поддерживал присоединение Крыма к России, а также «пренебрежительно» отзывался об украинцах. Скрипаль отказывался верить в то, что российские военные «тайно» участвовали в украинском конфликте, и утверждал, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до Киева.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва обвинения отвергла.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении, – Руслан Боширов и Александр Петров – и опубликовала их фотографии. На телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Бизнес
Новости

Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» в список миллиардеров

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Агентство Bloomberg включило владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Точная оценка его состояния не называется.

«Красное & белое» – самый быстрорастущий ритейлер России, уточняет Bloomberg. По данным агентства, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд руб. в прошлом году и на 40% в этом году, что превратило Студенникова в миллиардера.

«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», – приводит Bloomberg слова Студенникова. Сейчас у сети около 6700 точек продаж. В типичном магазине «Красное & белое» 800 видов алкоголя, но также есть продукты питания вроде молока, колбасы и кофе, отмечает агентство. «Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших розничных продавцов продуктов питания, но «Красное & белое» разрушает рынок», – цитирует Bloomberg гендиректора Infoline Ивана Федякова. По его словам, в «Красном & белом» ниже цены на алкоголь и сети удается переманить покупателей традиционных ритейлеров вроде «Ашана» и «Магнита».

Студенников уже входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, но не в качестве долларового миллиардера. Впервые в рейтинг российского Forbes Студенников попал в 2015 г. Тогда издание поместило его на 180-е место, оценив состояние в $0,45 млрд. В 2018 г. Студенников поднялся на 115-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием в $950 млн.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Стиль жизни
Новости

Умер артист Роман Карцев

Ведомости
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На 80-м году жизни умер народный артист Роман Карцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его внучку. По ее словам, он умер 2 октября утром.

Информацию подтвердил РБК его директор Наталья Жеромская. Дата и время похорон пока не определены, отметили они.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 г. в Одессе. В 1960 г. он стал играть в постановках в одесском самодеятельном театре, где познакомился с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким. В 1961 г. его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Известность он приобрел, выступая вместе с Ильченко в жанре эстрадной репризы. В 1979 г. Карцев и Ильченко переехали в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр.

После смерти Ильченко в 1992 г. Карцев стал выступать с моноспектаклями. Он также снимался в кино – в частности, сыграл в двух картинах Владимира Бортко по произведениям Михаила Булгакова: «Собачье сердце» (1988) и «Мастер и Маргарита» (2005).

Финансы
Новости

Клиент Сбербанка подал в суд из-за сбоя в банкомате

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Клиент Сбербанка подал иск к банку из-за его отказа компенсировать 200 000 руб., которые банкомат из-за технического сбоя выдал уже после ухода заявителя и которые в результате достались случайному прохожему, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст иска.

Как следует из иска, клиент банка в мае попытался снять через банкомат 200 000 руб. Устройство выдало ему чек с текстом «операция выполняется» и в то же время «запрос не может быть выполнен, если средства списаны и не могут быть возвращены в течение 24 часов, обратитесь в банк». Банкомат выдал чек и вернул карту, а клиент покинул банк без денег. Однако спустя полторы минуты устройство все же выдало 200 000 руб. Деньги в итоге забрал неизвестный.

Сбербанк признал факт сбоя в работе банкомата, пишет газета со ссылкой на копию ответа банка клиенту: изначально операция была отклонена из-за отсутствия связи с банком. Но через полторы минуты операция все же «была выполнена успешно», утверждает Сбербанк. По его версии, клиент сам забыл деньги в банкомате.

Истец был уверен, что денег не получит, настаивает руководитель региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-юст» Валерий Самохин, который будет представлять владельца карты в суде. «Банкомат сначала выдал на экране "транзакция выполняется", затем на экране появилось "запрос не может быть выполнен", банкомат вернул карту и напечатал чек. Очевидно, что в данной ситуации клиент не мог допустить, что деньги могут быть выданы», – пояснил он.

Сбербанк считает, что «ошибок в информировании клиента банкоматом» не было, выдачу денег санкционировал сам владелец карты, заявил банк на запрос «Коммерсанта». ЦБ на запрос «Ъ» не ответил. Суд рассмотрит иск 23 октября.

Сбербанк проводит «колоссальную трансформацию», создает новые инфраструктурные продукты, и возможные ошибки при их внедрении – это «цена скорости изменений», говорил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе.

«Если происходит сбой, наш ситуационный центр фиксирует остановку какого-то процесса, повышается количество обращений в колл-центр и устанавливается причина. Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения», – отмечал топ-менеджер. «В вашем понимании сбои – это когда «все остановилось», а в нашем понимании сбои – это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или транзакций, или какого-то другого показателя», – говорил Кузнецов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Политика
Новости

Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР. Таким образом она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сравнившего ЕС с Советским Союзом, передает Reuters.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Ханта, Мэй подчеркнула: «Когда я сижу за столом в Евросоюзе и за ним представлены страны, которые раньше были частью Советского Союза, а сейчас стали демократическими, – я могу сказать, что эти две организации не одно и то же».

Хант сделал заявление о ЕС во время конференции консерваторов в британском городе Бирмингеме.

«Что же случилось с убеждениями и идеалами европейской мечты? Евросоюз был создан для того, чтобы защищать свободу. А запрет на выезд установил СССР», — сказал он (цитата по Independent). Министр отметил, что «урок истории ясен»: если превратить Евросоюз «в тюрьму, желание покинуть его не уменьшится, а, наоборот, вырастет». «И мы будем не единственными заключенными, которые захотят бежать», – добавил он.

23 июня 2016 г. в Великобритании прошел референдум, в ходе которого за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей.

В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты

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