Столичные застройщики получили вдвое больше разрешений на строительство в этом году

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Клиент Сбербанка подал в суд из-за сбоя в банкомате

Клиент Сбербанка подал иск к банку из-за его отказа компенсировать 200 000 руб., которые банкомат из-за технического сбоя выдал уже после ухода заявителя и которые в результате достались случайному прохожему, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст иска.

Как следует из иска, клиент банка в мае попытался снять через банкомат 200 000 руб. Устройство выдало ему чек с текстом «операция выполняется» и в то же время «запрос не может быть выполнен, если средства списаны и не могут быть возвращены в течение 24 часов, обратитесь в банк». Банкомат выдал чек и вернул карту, а клиент покинул банк без денег. Однако спустя полторы минуты устройство все же выдало 200 000 руб. Деньги в итоге забрал неизвестный.

Сбербанк признал факт сбоя в работе банкомата, пишет газета со ссылкой на копию ответа банка клиенту: изначально операция была отклонена из-за отсутствия связи с банком. Но через полторы минуты операция все же «была выполнена успешно», утверждает Сбербанк. По его версии, клиент сам забыл деньги в банкомате.

Истец был уверен, что денег не получит, настаивает руководитель региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-юст» Валерий Самохин, который будет представлять владельца карты в суде. «Банкомат сначала выдал на экране "транзакция выполняется", затем на экране появилось "запрос не может быть выполнен", банкомат вернул карту и напечатал чек. Очевидно, что в данной ситуации клиент не мог допустить, что деньги могут быть выданы», – пояснил он.

Сбербанк считает, что «ошибок в информировании клиента банкоматом» не было, выдачу денег санкционировал сам владелец карты, заявил банк на запрос «Коммерсанта». ЦБ на запрос «Ъ» не ответил. Суд рассмотрит иск 23 октября.

Сбербанк проводит «колоссальную трансформацию», создает новые инфраструктурные продукты, и возможные ошибки при их внедрении – это «цена скорости изменений», говорил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе.

«Если происходит сбой, наш ситуационный центр фиксирует остановку какого-то процесса, повышается количество обращений в колл-центр и устанавливается причина. Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения», – отмечал топ-менеджер. «В вашем понимании сбои – это когда «все остановилось», а в нашем понимании сбои – это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или транзакций, или какого-то другого показателя», – говорил Кузнецов.

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