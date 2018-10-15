Недвижимость

Новости

СМИ узнали о выставленном на торги участке Минобороны рядом с Кремлем

«Дом.РФ» (ранее АИЖК), агент правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставил на торги находившуюся на балансе Минобороны площадку на острове Балчуг рядом с Кремлем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию на сайте «Дом.РФ».

По данным издания, на торги выставлена площадка в 1,36 га на Садовнической улице, примыкающая к Садовнической набережной Водоотводного канала. На нем расположены 13 разных зданий и сооружений общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

Аукцион должен пройти в середине ноября. Стартовая цена участка — 1,25 млрд руб.

Участок, выставленный на продажу, является единственной площадкой, доступной инвесторам на открытом рынке. «В активной продаже есть только неэффективно используемые здания», — сказал один из консультантов. Еще один участник рынка говорит то же самое: в этом районе нет пригодных для девелопмента участков, зато продаются отдельные особняки, требующие серьезной реставрации.

Эти факторы создают предпосылки для увеличения итоговой стоимости участка. Она может дойти до 1,3 млрд руб., утверждает партнер департамента оценки Cushman & Wakefield Олега Такоева.

По мнению, партнера Colliers International Владимира Сергунина, участок имеет высокий потенциал. Площадка подходит «для реализации жилого проекта или строительства апартаментов, так как находится в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой», отмечает он. Если покупателю удастся оформить разрешение на новое строительство, то по действующим нормам на участке можно будет построить около 32 тыс. кв. м. Тогда, по подсчетам Сергунина, цена строительства жилья или апартаментов составит 100–120 тыс. руб. за 1 кв. м, или 3,2–3,84 млрд руб. за весь объект.

В пешей доступности от Кремля на первичном рынке дорогого жилья продается около 200 квартир со средним бюджетом 48 млн руб., рассказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.