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Reuters узнал о переходе Сбербанку двух небоскребов за долги

Сбербанк получит два недостроенных офисных небоскреба у делового центра «Москва-сити» за долги, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Двое из них уточняют, что эти активы банк получит за долги от бизнесмена Руслана Байсарова.

Эти два недостроенных офисных небоскреба называются «Суворов Плаза» и находятся у станции метро Кутузовская недалеко от делового центра «Москва-сити». Одна башня имеет 41 этаж, другая – 47 этажей, всего в них около 160 000 кв. м. Обе башни возведены почти до конца, но стройка этих небоскребов не ведется уже несколько лет.

Сбербанк отказался комментировать Reuters эту информацию. Связаться с Байсаровым агентству не удалось.

Сбербанк рассматривает вариант продать свой головной офис, расположенный на улице Вавилова в Москве, и переехать в район «Москва-сити», рассказал Reuters собеседник, близкий к банку. Источник на рынке недвижимости подтвердил, что Сбербанк прорабатывает вариант продажи своего головного офиса.

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