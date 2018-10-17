Власти Петербурга разрешили ввести в эксплуатацию небоскреб штаб-квартиры «Газпрома»
Госстройнадзор Санкт-Петербурга опубликовал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта центр». Документ размещен на официальном сайте ведомства.
Предварительные работы по приемке начались в феврале 2018 г., в сентябре комиссия одобрила все параметры и документацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Лахта центра». Комплекс планируется открыть в 2019 г. Подготовка деловых и общественных пространств арендаторами офисов в небоскребе займет, по данным пресс-службы, не менее года. Это завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству. Основным арендатором комплекса станет штаб-квартира группы «Газпром» и компании «Газпром нефть».
Строительство «Лахта центра» началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м (87 этажей) стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м превосходит московскую «Башню Федерации», уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.
Инвестиции в строительство на конец 2017 г. составили 100 млрд руб.