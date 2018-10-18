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Девелопер ЛСР на треть снизил ввод жилья в этом году

Группа ЛСР за 9 месяцев 2018 г. ввела в эксплуатацию 149 000 кв. м жилой недвижимости, что на 32% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (219 000 кв. м), говорится в сообщении компании.

При этом компания существенно нарастила стоимость новых контрактов с покупателями на продажу квартир - с начала года компанией были заключены контракты на продажу 620 000 кв. м жилья, что на 46% больше аналогичного показателя за прошлый год (423 000 кв. м).

Больше всего контрактов на продажу жилья было заключено за отчетный период в Санкт-Петербурге - на 370 000 кв. м (рост на 41%). При этом ввод жилья в городе снизился на 34% до 94 000 кв. м.

В Москве объем новых контрактов вырос на 56% до 135 000 кв. м. А вот ввода недвижимости в столице не было. «Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов недвижимости связано с плановым графиком реализации проектов», — объясняется в сообщении.

В Екатеринбурге объем новых контрактов вырос на 53% до 115 000 кв. м, при этом ввод упал на 17% до 55 000 кв. м.