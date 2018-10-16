Многоквартирных домов сдается все меньше

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В Москве ввод жилья вырос, за девять месяцев 2018 г. – 1,8 млн кв. м, на 28% больше, чем за тот же период 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

За девять месяцев 2018 г. в России введено 39,2 млн кв. м жилья, сообщил «Ведомостям» замминистра строительства Никита Стасишин, в целом это почти столько же, сколько за девять месяцев 2017 г., – снижение всего на 1,1%. Но вот ввод многоквартирных домов снизился на рекордные 17,6% до 19,2 млн кв. м. Соответственно, выросла доля индивидуального домостроения – на 22,1%: введено 20 млн кв. м.

Гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса Николай Алексеенко объясняет это дачной амнистией.